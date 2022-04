Flugzeug lässt 75 Tonnen Kerosin über Unterfranken ab

Ein Airbus der Lufthansa hat am späten Sonntagabend 75 Tonnen Kerosin über Unterfranken abgelassen. Grund dafür waren technische Probleme. Der Vorfall wird in einer Liste des Luftfahrt-Bundesamtes aufgeführt. Auch die Deutsche Flugsicherung bestätigt das sogenannte "fuel dumping" – also Treibstoffablassen über Unterfranken. Zuerst hatte die Main-Post darüber berichtet.

Flugzeug kreist über Unterfranken

Der Airbus sollte am Sonntag eigentlich von Frankfurt am Main nach Singapur fliegen. Doch dort ist das Flugzeug nie gelandet. Die Webseite Flightradar24 zeigt, wie der Airbus über Unterfranken kreist und dann wieder den Frankfurter Flughafen ansteuert, um dort zu landen. Aus einer Liste des Luftfahrt-Bundesamtes geht hervor, dass der Pilot in etwa 4.000 Metern Höhe über Unterfranken die Treibstofftanks geöffnet hat.