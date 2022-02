Flugzeug-Gigant Antonov landet in Nürnberg

Das Frachtflugzeug Antonov An-124 landet am Dienstag voraussichtlich um 7.30 Uhr am Nürnberger Flughafen. Der Flugzeug-Gigant ist einer der größten Flieger weltweit, teilt der Albrecht-Dürer-Airport mit. Ursprünglich wurde die Antonov bereits am vergangenen Sonntag erwartet.

"Extreme Vorbereitungen" am Flughafen

Verspätungen bei solchen Charter-Flügen seien allerdings nicht unüblich, sagt Flughafen-Sprecher Christian Albrecht im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Auch ob die Maschine morgen tatsächlich um 7.30 Uhr landen wird oder früher oder auch später, könne erst bestätigt werden, wenn sie in den USA abgehoben ist. Am Flughafen sind Albrecht zufolge aber "extreme Vorbereitungen" für die Landung nötig.

So müssten Teile der Vorfelds gesperrt werden, damit genug Platz für die Antonov vorhanden ist. Die Route des sogenannten "Follow Me"-Fahrzeugs müsse geplant, Berechtigungen und vieles weitere überprüft werden, damit die sonstigen Prozesse am Flughafen nicht gestört werden. Aber: "Wir kennen die Maschine", sagt Christian Albrecht.

Flugzeug liefert Flugzeug

Der Riesen-Flieger war zuletzt im Jahr 2017 in Nürnberg gelandet. Damals hatte das Flugzeug ein Flugzeug im Frachtraum: eine havarierte Challenger 604. Dieses Mal befinden sich an Bord Teile für einen Anlagenbau. 120 Tonnen Zulast kann der Gigant aufnehmen. Zum Beladen öffnet sich die Nase der Maschine, mithilfe einer Rampe und eines eigenen an Bord befindlichen Krans wird das Flugzeug von vorne beladen. "Wie mit Schiffscontainern", so Albrecht.

Besondere Landung für Planespotter

Das Flugzeug hat eine Länge von 70 Metern, eine Boeing 737 ist dagegen nur 40 Meter lang. Wer sich das Lande-Spektakel trotz der frühen Stunde an einem Wochentag ansehen möchte, kann dies von diversen Aussichtspunkten am Flughafen tun. Albrecht weist etwaige Besucherinnen und Besucher jedoch darauf hin, sich zum einen auf der Homepage des Flughafens zuvor über die Ankunft zu informieren und die regulären Parkplätze zu benutzen. Bereits am Sonntag seien einige Interessierte fälschlicherweise zum Airport gekommen. Auch am Dienstag werden sogenannte Planespotter, Flugzeugbegeisterte, erwartet.