Flugzeug-Essen für den guten Zweck

Bei einer Charity-Aktion auf dem Schellenbruckplatz in Eggenfelden im Kreis Rottal-Inn verteilt das oberbayerische Unternehmen Ovofit am Samstag eingelagerte Tiefkühlwaren gegen eine Spende. Diese kommt der wohltätigen Stiftung der McDonald‘s Kinderhilfe zugute. Die Eierspeisen werden normalerweise Flugreisenden oder Kreuzfahrtpassagieren serviert.

Absatz wegen Corona eingebrochen

Weil mit dem Rückgang des Flug- und Kreuzfahrtverkehrs während der Corona-Pandemie auch der Absatz der Ovofit-Produkten stark zurückging, entstand die Idee, eine Wohltätigkeitsaktion zu starten, sagte die geschäftsführende Inhaberin Margit Kurz-Rothmaier dem Bayerischen Rundfunk. Bevor das Mindesthaltbarkeitsdatum ablaufe und die Produkte entsorgt werden müssten, werde zumindest ein Teil der Tiefkühllagerbestände für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt.

Abgabe in haushaltsüblichen Mengen gegen eine Spende

Abzuholen sind die tiefgefrorenen Eierspeisen am Samstag von 9 Uhr bis 17 Uhr am Schellenbruckplatz in Eggenfelden und am Montag von 9 Uhr bis 15 Uhr am Betriebsgelände der Firma Ovofit (St. Lorenz 4, Neumarkt-St. Veit). Jeder Interessent kann mit dem Auto kommen und haushaltsübliche Mengen mitnehmen. Der gesammelte Spendenbetrag gehe zu 100 Prozent an die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung, so Ovofit.

Hygieneregeln beim Abholen

Bei der Ausgabe der Tiefkühlprodukte steht die Sicherheit und damit die Einhaltung aller geltenden Hygienerichtlinien an erster Stelle. Daher wird für einen sicheren und reibungslosen Ablauf ein Rundkurs auf dem Schellenbruckplatz in Eggenfelden beziehungsweise auf dem Betriebsgelände in Neumarkt-Sankt Veit eingerichtet. Dies bedeutet, dass die Interessenten im Auto sitzen bleiben, ihre Bestellung aufgeben und die tiefgekühlte Ware kontaktlos überreicht bekommen. Dabei tragen die Mitarbeiter von Ovofit entsprechenden Hygieneschutz und achten auf die Einhaltung des Sicherheitsabstands, so die Firma.