Flugzeug durchbricht Zaun – Pilot leicht verletzt

Die einmotorige Maschine hatte beim Start am Flugplatz auf der Brandensteinsebene Probleme und setzte immer wieder auf der Startbahn auf, so die Polizei. Nachdem das Flugzeug den Zaun des Flugplatzes durchbrochen hatte, kam die Maschine in einem Gebüsch zu stehen.

Etwa 50.000 Euro Sachschaden

Der Pilot zog sich leichte Verletzungen zu, ein zweiter Insasse blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.