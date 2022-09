Flugzeug-Absturz bei Finsterau? "Wir haben keine Hinweise"

Keine Hinweise gibt es weiterhin auf ein möglicherweise abgestürztes Kleinflugzeug im Gemeindebereich Mauth/Finsterau im Landkreis Freyung-Grafenau. Am Freitagnachmittag gingen Hinweise von Zeugen ein, die ein tieffliegendes Flugzeug mit lauten Motorengeräuschen meldeten.

200 Einsatzkräfte suchten nach Flugzeug

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass dieses Flugzeug zu Boden ging, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag dem BR sagte, waren an der Suche rund 200 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht und BRK beteilig. Ein abgestürztes Flugzeug konnte aber nicht gefunden werden.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Freyung mitteilt, kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz, der ein stark bewaldetes Gebiet absuchte.

Pilot meldet sich bei Polizei

Noch am Freitag meldete sich ein Pilot bei der Polizei. Er soll im besagten Zeitraum tatsächlich über den Bereich an der Grenze zu Tschechien geflogen sein und gab an, dass sein Flugzeug einen verhältnismäßig lauten Motor hat. Als nächstes würden jetzt die Flugdaten ausgewertet.

Da am Freitag tiefhängende Wolken die Sicht beeinträchtigten, mussten Piloten tiefer als sonst fliegen, so der Polizeisprecher. Man stünde auch in Kontakt mit Kollegen in Tschechien. Dort seien nachweislich alle Flugzeuge wieder gelandet, die unterwegs waren. Kein Flugzeug werde vermisst.