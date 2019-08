Flugunglück auf Mallorca: Menschliches Versagen offenbar Ursache

Nach der Befragung der ersten Augenzeugen deute alles darauf hin, dass sich die Piloten des Hubschraubers und des Kleinflugzeuges vor dem Zusammenstoß über Mallorca am Sonntag nicht gesehen hätten, berichteten Medien der spanischen Urlaubsinsel am Dienstag unter Berufung auf die Ermittler.

Keine Hinweise auf technisches Versagen bei Flugzeugabsturz

Es gebe keine Hinweise auf ein technisches Versagen. Bis zur Ermittlung der genauen Unfallursache dürften aber Monate vergehen. Anwohner hatten zuvor gegenüber der spanischen Zeitung "Diario de Mallorca" betont, dass Flugzeuge hier immer sehr niedrig flögen. Da sei ein solcher Zusammenstoß nur eine Frage der Zeit gewesen.

Sieben Tote nach Kollision

Beim Unglück waren alle sieben Insassen der beiden Maschinen ums Leben gekommen. Unter den Opfern waren auch vier Mitglieder der oberbayerischen Unternehmerfamilie Inselkammer, die anlässlich des 43. Geburtstages des Vaters, August Inselkammer junior, einen Inselrundflug über Mallorca gebucht hatte.

August und seine 41-jährige Frau Christina Inselkammer, deren elfjähriger Sohn Maximilian und die neunjährige Tochter Sophie waren nach der Kollision zwischen den Orten Inca und Costitx auf der Stelle tot.

Die anderen Opfern waren Berichten zufolge der italienische Pilot des Hubschraubers der Firma "Rotorflug Helicopters" aus Friedrichsdorf bei Frankfurt am Main sowie zwei Spanier, die in dem Ultraleichtflugzeug unterwegs waren.

Familie Inselkammer reagierte mit emotionaler Stellungnahme

In einer Stellungnahme vonseiten Inselkammer hieß es, es sei "nicht in Worte zu fassen", ein innig geliebter Teil der Großfamilie sei gestorben. Man sei in tiefer Trauer.

August Inselkammer war ein Cousin des Wiesn-Wirts Peter Inselkammer (Armbrustschützenzelt) und des Ayinger Brauers Franz Inselkammer junior. Er selbst leitete als geschäftsführender Gesellschafter das Fertighaus-Unternehmen "Isartaler Holzhaus" mit Sitz in Holzkirchen.

Die anderen Gesellschafter haben inzwischen angekündigt, dass sie trotz des schmerzlichen Verlustes erste Maßnahmen ergriffen hätten, damit die Weiterführung des Unternehmens gelinge.

Dreitägige Trauer auf den Balearen

Regionalpräsidentin Francina Armengol rief für die Balearen eine dreitägige Trauer bis Mittwoch aus. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte via Twitter seine Solidarität und sein Beileid für die Familien der Opfer dieses tragischen Unfalls geäußert.