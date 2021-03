Flugunfall in Rentweinsdorf: Gyrokopter stürzt in Bach.

Am Flugplatz Ebern-Sendelbach in Rentweinsdorf im Landkreis Haßberge ist ein Pilot mit einem sogenannten Gyrokopter gestartet. Direkt nach dem Start hat der Mann laut Polizei bemerkt, dass eine Sicherung defekt ist. Deshalb hat er versucht, wieder auf dem Flugplatz zu landen. Dabei ist er über die Landebahn hinausgerollt und in einen Bach gestürzt.

Pilot blieb unverletzt

Der Pilot blieb unverletzt. An dem Gyrokopter, einem Tragschrauber, der sich in seiner Funktionsweise einem Hubschrauber ähnelt, ist nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden.