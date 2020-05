Flugtaxi: Dinkelsbühl wird Pilotregion

Während große Airlines derzeit von der Corona-Krise in die Knie gezwungen werden, wird Dinkelsbühl zur Flugtaxi-Pilotregion. FlyNowE Geschäftsführer Thomas Schlicker sagt dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage: "Das ist für uns die Gelegenheit in Zeiten von Corona zu helfen, Mobilität weiter aufrechtzuerhalten. Für unsere Passagiere ermöglichen wir so ein Reisen mit verminderter Ansteckungsgefahr."

Exklusive Passagierflüge

Neben exklusiven Passagierflügen soll künftig auch der Transport von Organspenden möglich sein. Der Vorteil gegenüber großen Fluggesellschaften: Die flexiblen Flugzeiten und Landemöglichkeit an allen regionalen Flugplätzen. Davon gibt es mehr als 700 in ganz Deutschland. Zunächst soll vor allem die Region Dinkelsbühl davon profitieren. Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl, Christoph Hammer (CSU) sieht großes Potential: "Das ist für uns natürlich ein immenser Standortvorteil, weil wir sehr viele Geschäftsverbindungen haben, die dann am Land einen ganz anderen Stellenwert bekommen."

Flugzeug bald mit Elektroantrieb

Geflogen wird mit einer sogenannten Tarragon. Bis zu 1.300 Kilometer seien ohne Zwischenstopp möglich. Erste Anfragen von Geschäftsreisenden habe der Inhaber bereits erhalten. Derzeit wird die Tarragon noch mit Super-Benzin betrieben. Ab dem kommendem Jahr soll das Ultraleicht-Flugzeug auch als Hybrid mit Elektroantrieb in die Luft gehen.