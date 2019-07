Flughafengegner laden zur Mahnwache an den Pullinger Weiher

Im Naherholungsgebiet unter der Einflugschneise des Münchner Flughafens "Franz Joseph Strauß" am Pullinger Weiher, am Nordufer, soll die Mahnwache am Freitagabend ab 18 Uhr stattfinden. Die Bürgernitiative Pulling lädt dazu ein. Weitere Gegner des Flughafenausbaus haben sich angesagt.

Protest gegen Wachstumserwartungen der Flughafen GmbH

Mit der Veranstaltung will die Bürgerinitiative einen "Kontrapunkt" setzen, nachdem Flughafenchef Michael Kerkloh vergangene Woche hohe Wachstumszahlen prognostiziert hatte.

Ex-Grünen-Landtagsabgeordneter Christian Magerl wird sprechen

Man wolle deshalb auf "die negativen Folgen der Fliegerei auf das Umland und das Klima hinweisen", sagt Christian Magerl. Der frühere Grünen-Landtagsabgeordnete aus Freising ist mittlerweile Sprecher des Aktionsbündnisses "aufgeMUCkt" und wird der Hauptredner bei der Mahnwache sein.