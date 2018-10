Flughafenausbau: Spatenstich am Allgäu Airport Memmingen

Der Ausbau des Allgäu Airports startet am Freitag (5.10.) um 15 Uhr mit dem Spatenstich durch Bayerns Ministerpräsident Söder.

Breitere Start- und Landebahn

Kern der Erweiterung ist die Verbreiterung der Start- und Landebahn von 30 auf 45 Meter. Dies ist notwendig, weil Flugzeuge bisher bei starkem Nebel auf Flughäfen nach München oder Stuttgart ausweichen müssen. Der Airport wurde bis zur Jahrtausendwende nur militärisch genutzt, für Kampfjets reichte die schmale Startbahn.

Umbau soll unter anderem den Anflug erleichtern

Der Ausbau umfasst aber auch eine Vergrößerung der Gepäckhalle sowie eine Verbesserung der Lichtanlage, die Piloten den Anflug auf die Piste erleichtern soll. Zudem wird ein neues Regenrückhaltebecken gebaut.

Rund 21 Millionen Euro für den Flughafenausbau

Die gesamten Maßnahmen belaufen sich nach derzeitigem Planungsstand auf rund 21 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern will sich mit mindestens 12,2 Millionen Euro an den Kosten beteiligen und hat sogar eine Aufstockung des Zuschusses in Aussicht gestellt.

2020 soll der Flughafen fertig sein

Da der Winter naht, sollen die Teerarbeiten an der Start- und Landebahn erst im kommenden Frühjahr beginnen. Alle Maßnahmen sollen dann im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

Allgäuer Regionalflughafen baut auf Billig-Airlines

Der Allgäu Airport hat 2017 zum ersten Mal einen Gewinn verbucht, er hat nach eigenen Angaben rund 1,2 Millionen Passagiere befördert. Heuer werden 1,4 Millionen Fluggäste anvisiert. Der Flughafen in der Nähe von Memmingen kooperiert vor allem mit Billigfluglinien wie RyanAir oder WizzAir und nutzt Angebotslücken, indem er beispielsweise gezielt den osteuropäischen Markt bedient.