Flughafen über Schiene erreichbar - Oberland nicht

Kurz nach 5 Uhr war am Flughafen München das Stellwerk ausgefallen. S1 und Regionalzüge aus Niederbayern und der Oberpfalz konnten so nur bis Freising fahren, S 8 Züge bis Ismaning.

Die Störung hat etwa eineinhalb Stunden gedauert, auch ein Bahnübergang war betroffen. Laut einem Bahnsprecher sollte sich der Verkehr gegen 8 Uhr wieder normalisiert haben. Allerdings gibt es im gesamten Netz immer wieder Störungen.

Weiter Störungen auf der S2

Zwischen Markt-Schwaben und Erding kommt es zu Beeinträchtigungen wegen einer Störung am Bahnübergang. Dadurch müssen Fahrgäste mit Verzögerungen rechnen. Es kann auch sein, dass die Bahn Züge früher wendet, so die Meldung auf der Störungsseite der S-Bahn an diesem Mittwochmorgen.

Auch auf dem Westast der S2 Dachau, Petershausen kann es kurzfristig zu Zugausfällen, vorzeitigen Zugwenden und Umleitungen von Zügen kommen. Fahrgäste sollen mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten rechnen und kurzfristigen Teilausfällen kommen, so die S-Bahn auf ihrer Störungsseite.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.

Winter macht Bahn zu schaffen

Der viele Schnee und das Winterwetter machen der Bahn zu schaffen. Immer wieder gibt es Weichenstörungen. Strecken durch den Wald sind gefährdet durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste. So war etwa die S-Bahn nach Wolfratshausen längere Zeit unterbrochen. Jetzt aber fahren die Züge wieder. Offenbar kommt DB Netz nicht mit der Instandhaltung nach.

Oberlandbahn muss Betrieb ins Oberland wieder einstellen

Die Bayerische Oberlandbahn stellt erneut ihren Betrieb Richtung Oberland ein. Aufgrund des Schneefalls kommt der Räumungsdienst der DB Netz AG nicht hinterher, was zu Weichenstörungen führt, so der Pressesprecher.

Einzig die Strecken Tegernsee-Holzkirchen und Holzkirchen-München könnten bedient werden. Der Pressesprecher zeigt sich enttäuscht, denn erst gestern Abend hatte die BOB alle Strecken im Netz wieder freigegeben. Ein Schienenersatzverkehr wird derzeit eingerichtet.