Flughafen Nürnberg: Zahl der Nachtflüge soll sinken

Die Zahl der Klagen über die Nachtflüge und den Lärm, den diese verursachen, hat im vergangenen Jahr stark zugenommen. Deshalb fordern die Stadträte im Rechts- und Wirtschaftsausschuss einen Bericht dazu. Der Ausschuss tagt am 13. Februar. Flughafen-Geschäftsführer verspricht den Stadträten in seinem Bericht, dass die Zahl der Nachtflüge sinken wird.

Gebühren für Nachtflüge steigen um 500 Prozent

Um eine Reduzierung der nächtlichen Flugbewegungen zu erreichen, habe der Flughafen ein Maßnahmenbündel geschnürt, heißt es in dem Bericht. So steigen die Start- und Landegebühren zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens um 500 Prozent. Die besonders laute Schubumkehr beim Landen ist in der Nacht verboten. Ausnahme ist starker Regen. Zudem versichert die Flughafengeschäftsführung, keine aktive Vermarktung von Passagier- und Frachtflügen in der Nacht vorzunehmen.

Im Durchschnitt 27 Flüge pro Nacht

Im vergangenen war die Zahl der Nachtflüge am Albrecht Dürer Flughafen im Durchschnitt auf 27 pro Nacht gestiegen. Im Jahr zuvor lag dieser Wert noch bei 21. Einen Grund für die Zunahme sieht die Geschäftsführung laut dem Bericht auch in der überambitionierten Flugplanung der Airlines. Um sich die frei werdenden Air-Berlin-Strecken zu sichern, hätten sie viele Flüge angeboten. Deshalb sei es immer wieder zu Verspätungen gekommen.

Verspätete Flieger landeten in der Nacht

Viele der verspäteten Flieger mussten dann während der Nachtstunden landen. In diesem Jahr hätten die Airlines ihre Planungen angepasst und die Flugpläne nicht mehr so dicht getaktet, heißt es in dem Bericht.