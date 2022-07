Flughafen Nürnberg sieht sich für Sommerferien gut aufgestellt

Der Nürnberger Flughafen rechnet damit, das hohe Passagieraufkommen während der bayerischen Sommerferien bewältigen zu können. Allein am ersten Ferienwochenende wollen rund 43.000 Reisende vom Albrecht-Dürer-Airport ihre Ferienziele anfliegen – während der gesamten Sommerferien sollen es 680.000 werden. Damit sei man praktisch wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie, sagte Flughafensprecher Christian Albrecht.

Mehr Flughafen-Personal eingestellt – Engpass noch nicht behoben

Bevorzugte Urlaubsziele sind in diesem Jahr Mallorca, die Türkei und die griechischen Inseln. Auf die Personalnot, die in den vergangenen Monaten zu erheblichen Problemen bei der Gepäckabfertigung geführt hat, habe man mittlerweile reagiert. Allerdings sei der Personalengpass noch nicht vollständig behoben. Zwar habe der Nürnberger Flughafen bereits seit Dezember 2021 über 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Allerdings müssten diese zum Teil noch geschult werden, so Albrecht.

Noch nicht fertig geschulte Neuzugänge

Zusätzliches Personal würde noch aus der Türkei akquiriert. Allerdings befänden sich die etwa 15 bis 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch in der Bewerbungsphase. Sie würden nicht als Team kommen, sondern ein ganz normales individuelles Bewerbungsverfahren durchlaufen. Außerdem müssten sie auch Visa und Arbeitserlaubnisse beantragen. So sei eher nicht davon auszugehen, dass sie bereits in den Sommerferien zum Einsatz kommen. Die Sommersaison sei allerdings nicht mit den Sommerferien abgeschlossen, sondern laufe am Flughafen praktisch bis in den späten Oktober, erklärte Albrecht.