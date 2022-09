Flughafen Nürnberg: Jetzt packen türkische Hilfskräfte mit an

Am Nürnberger Flughafen haben 19 Männer und Frauen aus der Türkei ihre Arbeit begonnen. Wie der Flughafen mitteilt, werden sie in der Gepäckverladung und bei der Flugzeugreinigung helfen. Die Arbeitskräfte seien nötig, weil die Saison am Flughafen noch bis in den Herbst andauere, erklärt der Geschäftsführer des Airports Nürnberg, Michael Hupe.

Gepäck-Chaos im Juni

Der Airport Nürnberg geriet im Juni in die Schlagzeilen. Am Flughafen stapelten sich Koffer, die eigentlich in die Türkei oder auf Mallorca sollten. Doch das Gepäck konnte nicht abgefertigt werden. Es musste den Urlaubern nachträglich hinterhergeflogen werden.

Zeitlich befristete Arbeitsvisa

Die Beschäftigung der 19 Hilfskräfte aus der Türkei ist möglich, nachdem die Bundesregierung die Vergabe zeitlich befristeter Arbeitsvisa für Nicht-EU-Bürger geschaffen hatte. Sie werden nach Angaben des Flughafens nach Tarifvertrag bezahlt. Der Flughafen stellt außerdem Wohnungen zur Verfügung. Die Beschäftigung dauert bis maximal 6. November 2022.

Sicherheitsüberprüfungen und Schulungen

Bevor die Frauen und Männer aus der Türkei in Nürnberg eingestellt werden konnten, mussten sie Bewerbungsverfahren durchlaufen. Zudem mussten sie Visumvergaben und Sicherheitsüberprüfungen abwarten und Schulungen absolvieren.