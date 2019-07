Flughafen München wappnet sich gegen Sicherheitspannen

Der 28. Juli 2018 markiert für den Flughafen München einen der schwärzesten Tage. Eine Sicherheitspanne legte den Betrieb am Airport damals tagelang lahm. Nachdem eine Frau ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt war, musste das Terminal 2 gesperrt werden. Mehr als 300 Flüge wurden abgesagt. Rund 34.000 Passagiere waren betroffen. Nun ist ein Jahr vergangen, und die Verantwortlichen haben Maßnahmen eingeleitet, um solch einen Vorfall in Zukunft zu verhindern oder um besser gewappnet zu sein.

Lichtschranken und besseres Informationssystem

An der Sicherheitskontrolle gibt es jetzt zum Beispiel Lichtschranken, damit wirklich nur noch kontrollierte Passagiere ins Terminal gelangen können. Auch wurde laut Flughafenchef Michael Kerkloh das interne Informationssystem überarbeitet, damit der Informationsaustausch zwischen Behörden, Airlines und Flughafen im Notfall schneller funktioniert – und auch Passagiere früher aufgeklärt werden können. Am 28. Juli 2018 hatten viele Urlauber lange gar nicht gewusst, was eigentlich los war, und wann es für sie weitergeht.

Wasserflaschen gegen die Hitze

Hinzu kam damals die Hitze – auch daraus hat man gelernt, erzählt der Flughafenchef. "Wir haben jetzt ein Depot angelegt im Terminal 2, damit wir nicht nach Freising fahren müssen, um Wasserflaschen zu kaufen", sagt Kerkloh. Im Idealfall wird das Depot nicht so schnell gebraucht.