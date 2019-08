Flughafen München: Gesuchter Mann in Terminal 2 gefasst

Die Person, die am Münchner Flughafen am Vormittag für Verwirrung gesorgt hat, ist laut Bundespolizei inzwischen in Gewahrsam. Der Mann war durch eine Notausgangstür in den Sicherheitsbereich gelangt. Er wird von der Bundespolizei befragt.

Mann kam aus nichtsicherem Drittstaat nach München

Der Mann sei aus einem sogenannten nichtsicheren Drittstaat nach München geflogen und am Terminal 2 angekommen, sagte ein Sprecher des Flughafens dem BR. Dabei handelt es sich um ein Land, das nicht nach europäischen Standards kontrolliert. Passagiere, die aus solchen Ländern kommen, müssen bei der Einreise in die EU noch einmal kontrolliert werden.

Am Münchner Flughafen werden sie über einen speziellen Gang zu einer Kontrolle geführt, erklärte ein Pressesprecher des Flughafens. Auf diesem Weg gebe es Notausgänge. Der Mann sei über einen dieser Notausgänge in den Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen.

Terminal wird durchsucht, Passagiere werden kontrolliert

Die Sicherheitsmaßnahmen dauern aber noch an, weil der Weg des Mannes durch die Überwachungskameras nicht lückenlos nachverfolgt werden kann. Das Terminal wird deshalb weiter abgesucht.

Am Vormittag mussten das Terminal 2 sowie die Bereiche B und C des Terminals 1 geräumt werden. Die Bereiche bleiben weiter gesperrt. Alle Passagiere dort sollen noch einmal kontrolliert werden. Wie viele Starts und Landungen durch den Vorfall verschoben werden oder gar ausfallen, ist noch unklar.

Sommer 2018: Terminal 2 wegen Sicherheitspanne geräumt

Ähnliche Vorfälle an Flughäfen gibt es immer wieder. Zu Beginn der Sommerferien 2018 hatte die Bundespolizei das Terminal 2 des Münchner Flughafens und das dazugehörige Satelliten-Terminal geräumt, weil eine 40 Jahre alte Frau unkontrolliert durch eine Sicherheitsschleuse gelangt war.

Damals mussten 330 Flüge abgesagt werden. Mehr als 31.000 Passagiere waren das ganze Wochenende über betroffen. Der Schaden ging in die Millionen.