Flughafen München: Streikfolgen werden auch morgen spürbar sein

Am Flughafen München gab es streikbedingt nun doch deutlich mehr Annullierungen als von der Lufthansa angekündigt: 650 Flüge sind an den beiden Streiktagen ausgefallen - vor Streikbeginn war von 500 die Rede gewesen. Inlandsflüge waren ebenso betroffen wie Auslandsverbindungen. Bundesweit ist bei der Lufthansa von 1.500 annullierten Flügen die Rede. Zuvor war man von 1.300 ausgegangen.

Im Vorfeld hatte die Lufthansa einen Sonderflugplan veröffentlicht. Viele Passagiere hatten sich auf den Streik der Flugbegleitergewerkschaft Ufo eingestellt. Viele sind gar nicht erst zum Flughafen gekommen, im Terminal 2 der Lufthansa war es deutlich ruhiger als sonst.

800 Passagiere mussten ungeplant übernachten

Allerdings gab es auch Fälle, in denen Passagiere erst auf dem Weg zum Flughafen erfuhren, dass ihre Maschine nun doch nicht abheben wird. Umsteiger, die hängengeblieben sind, konnten in Hotels am Flughafen und im Umland übernachten. 800 waren es vergangene Nacht – wie es von Freitag auf Samstag aussieht, ist noch unklar.

Auch am Samstag noch Behinderungen möglich

Um Mitternacht endet der 48-stündige Streik. Am Samstag solle der Flugbetrieb wieder "weitestgehend normal" laufen, so ein Lufthansa-Sprecher. Allerdings kann es durchaus noch zu Verzögerungen und Einschränkungen kommen - vor allem wegen sogenannter Umlaufprobleme: Nach dem Streik werden nicht alle Maschinen und Crews dort sein, wo sie gebraucht werden.

Am Wochenende wollen Ufo und Lufthansa noch einmal über eine mögliche Schlichtung sprechen. Die Gewerkschaft droht vorab aber bereits mit einer Ausweitung des Streiks.