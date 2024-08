Flughafen München: Neues Personal teils Jahre nicht einsatzfähig

Der Flughafen München erreichte im letzten Jahr Rekorde und zählt zu den verkehrsreichsten Luftfahrt-Drehkreuzen in Europa. Doch im Frühjahr 2020 herrscht dort so gut wie Totenstille - wegen Corona. Was bedeutet der Stillstand für die Luftfahrt und für die Menschen, deren Existenz am Flughafen München hängen?