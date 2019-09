Flughafen München managt jetzt Terminal in den USA

Fast die Hälfte seines Umsatzes macht der Münchner Flughafen "Franz Josef Strauß" im "Non-Aviation"-Bereich. Dazu gehören etwa Läden, Lokale und Parkhäuser – und ein Abfertigungsgebäude in den USA.

Neues Terminal am New Yorker Flughafen Newark

Am New Yorker Flughafen Newark wird gerade ein neues Terminal gebaut, das im Jahr 2022 fertig sein soll. Betreiben wird es dann die FMG-Tochtergesellschaft "Munich Airport International" (MAI) über eine US-Gesellschaft, die eigens dafür gegründet wird.

Kompetenz bei Service- und Aufenthaltsqualität

Bis der Neubau eröffnet wird, managen MAI-Mitarbeiter jetzt bereits das bestehende Terminal A in Newark. Das Ziel: eine bessere Service- und Aufenthaltsqualität für die Passagiere. Der Flughafen München gilt in dieser Frage als äußerst kompetent, schließlich hat er von dem renommierten Luftfahrtinstitut "Skytrax" als einziger in Europa fünf Sterne bekommen.

Münchner Flughafen als Umzugsprofi

Dass die FMG-Tochter "Munich Airport International" ein Terminal im Ausland betreibt, ist neu. Als Beraterin anderer Flughafen-Betreiber ist sie aber seit vielen Jahren international tätig – zum Beispiel bei Flughafen-Umzügen: Der Flughafen München selbst war 1992 in nur einer Nacht von Riem ins Erdinger Moos umzogen.

Video-Rückblick: Umzug in nur einer Nacht