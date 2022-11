> Flughafen München lahmgelegt: Passagier entwischt Kontrolle

Ein "kleiner sicherheitsrelevanter Vorfall" mit großen Auswirkungen am Münchner Flughafen: Eine Stunde lang waren am Sonntagmorgen am Terminal 2 keine Flüge möglich. Ein Passagier war ohne ausreichende Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt.