Münchner Flughafen für Winterdienst gerüstet

Der Flughafen München ist für die am Wochenende in Oberbayern angekündigten Schneefälle gerüstet. Laut dem Unternehmen stehen 630 Mitarbeiter bereit, um einen reibungslosen Flugbetrieb am Airport zu gewährleisten.