Flughafen München: Auto landet in Bach

Eine 62-jährige Autofahrerin war in der Nähe des Flughafens München unterwegs. Die Frau fuhr auf der Tangente vom Airport in Richtung Erding, als ihr Wagen in Höhe von Schwaig aus noch unbekannter Ursache plötzlich von der Straße abkam. Er rutschte die Böschung hinab und durchbrach einen Wildschutzzaun. Schließlich blieb er in einem Bach liegen. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.