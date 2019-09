Flughafen München: Auswirkungen der Sicherheitspanne gering

Der Flugverkehr läuft inzwischen wieder normal, die Teilsperrung am Flughafen München wurde nach 8 Uhr wieder aufgehoben.

Passagier gerät unkontrolliert in den Sicherheitsbereich

In zwei Bereichen des Terminal 1 waren Abflüge für etwa eine Stunde gestoppt worden. Ein Passagier war heute früh durch eine alarmgesicherte Tür gegangen und nicht - wie erforderlich - durch die Sicherheitskontrolle. Die Bundespolizei musste danach alle Passagiere in den betreffenden Bereichen erneut kontrollieren. Ob der Verursacher der Situation ermittelt ist, wollte die Bundespolizei auf BR-Anfrage zunächst nicht bestätigen.

Ähnlicher Vorfall vor zwei Wochen

Erst vor zwei Wochen war ein Fluggast am Münchner Flughafen vor der Einreisekontrolle durch eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Der Spanier war aus Thailand nach München geflogen und wollte in München in einen Flieger nach Madrid umsteigen. Folge: Rund 200 Flüge wurden abgesagt, fast 25.000 Reisende waren betroffen.