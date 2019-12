Flughafen München: Ausbau des Terminal 2 vereinbart

Neue Passagiermaschinen geplant

Die Lufthansa kündigte darüber hinaus weitere Investitionen in neue Flugzeuge wie den Airbus A350-900 an. Diese Passagiermaschine verbrauche 25 Prozent weniger Kerosin und mache halb so viel Lärm wie die Vorgängermodelle. Der Münchner Lufthansa-Chef Wilken Bormann forderte bei der Unterzeichnung, es sei mehr denn je eine direkte Anbindung des Flughafens an den Schienenfernverkehr notwendig.

"Nur so ist künftig ein sinnvolles Zusammenspiel der Verkehrsträger möglich und wir können Ultrakurzstrecken mit dem Flugzeug reduzieren." Wilken Bormann, CEO Lufthansa Hub München

Beständige Partnerschaft

Die Partnerschaft des Münchner Flughafens und der Deutschen Lufthansa begann bereits in den neunziger Jahren. Mit dem gemeinsamen Bau und Betrieb des 2003 eröffneten Terminal 2 haben beide Unternehmen, nach eigener Aussage, ein in Europa einmaliges Kooperationsmodell auf den Weg gebracht. Das im April 2016 in Betrieb genommene Satellitengebäude markierte die erste Ausbaustufe für eine weitere Zusammenarbeit. Inhaltliche Details zur künftigen Kooperation werden voraussichtlich 2021 bekannt gegeben. Flughafenchef Michael Kerkloh gab sich heute zuversichtlich und erklärte:

"Wir schaffen damit ein starkes Fundament für die erfolgreiche Fortsetzung und den Ausbau unserer Zusammenarbeit, von der nicht nur beide Unternehmen, sondern auch der Wirtschaftsstandort Bayern in erheblichen Maße profitieren wird." Michael Kerkloh, Flughafen München