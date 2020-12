Flughafen München an Heiligabend: Wenig Betrieb und "Duck To Go"

Weihnachtsurlaub unter Palmen - das ist angesichts umfangreicher Reisebeschränkungen nur für die wenigsten eine Option. Aber auch wegen der insgesamt schwachen Nachfrage haben die Airlines ihre Angebote ausgedünnt. Gerade einmal 120 Starts und Landungen stehen heute auf dem Flugplan.

500 Flüge und 250 Mitarbeiter

Zum Vergleich: Früher waren es selbst in den schlechtesten Jahren immer noch mehr als 500 Flugbewegungen an Heiligabend. Trotzdem sind heute 250 Flughafen-Mitarbeiter im Einsatz: Verkehrsdienste, Bodenabfertigung, Feuerwehr, Terminaldienst - für all das muss auch bei wenig Betrieb gesorgt werden.

Zwangspause für die Lokale

In der "Zwangspause" sind dagegen die meisten Beschäftigten von Geschäften und Lokalen, die schon länger geschlossen sind. Das flughafeneigene Brauhaus Airbräu bietet aber Festtags-Enten zum Mitnehmen an. Eine "Duck to Go" kann man als komplettes Menü ordern. In der geräumigeren Tenne des Lokals findet auch ein ökumenischer Gottesdienst statt. Höchstens 75 Besucher dürfen teilnehmen.

Letzter Flieger geht nach Riga

Das letzte Flugzeug startet schon kurz nach 19 Uhr in Richtung Riga. Die letzte Landung ist für 22 Uhr geplant - es handelt sich um eine Maschine aus Amsterdam. Danach wird es auch im Erdinger Moos und darum herum eine ganz "Stille Nacht".

"Kritische Infrastruktur": Offen auch, wenn keiner fliegt

Die Frage, ob der Airport bei coronabedingt noch weniger Flügen womöglich ganz dichtgemacht wird, stellt sich übrigens nicht. Er gilt als "kritische Infrastruktureinrichtung", wie ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte. Das heißt: Egal wie ruhig es wird, geschlossen wird der Flughafen nicht.