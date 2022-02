Flughafen München: Aktivisten kleben sich an Frachtzufahrt fest

Fünf Klimaaktivisten blockieren seit 7 Uhr die Zufahrtsstraßen zu den Frachthallen am Flughafen München. Die Mitglieder der Gruppe "Aufstand der letzten Generation" haben ihre Hände auf der Straße mit Sekundenkleber festgeklebt. Es bildete sich ein Stau aus Lkw und Autos, den die Polizei aber so umleiten konnte, dass er sich schnell wieder auflöste.

Protest gegen Lebensmittelverschwendung

Laut BR-Informationen soll auf dem Flughafen-Gelände aber noch eine weitere Straße blockiert werden. Im Moment nimmt die Polizei Personalien auf und versucht die Aktivisten dazu zu bringen, das Gelände zu verlassen.

Auch an den Flughäfen in Berlin und Frankfurt gab es am Mittwochmorgen Aktionen der Aktivisten. Sie fordern ein sofortiges "Essen-Retten-Gesetz" und Klimaschutzmaßnahmen.

Aktivisten kleben sich an Straßen fest

Am Dienstag hatten etwa 20 Klimaaktivisten der gleichen Gruppe am Morgen in Nürnberg den Verkehr lahmgelegt. Sie hatten eine Abfahrt des Frankenschnellwegs blockiert; vier von ihnen hatten sich an die Fahrbahn geklebt. Eine Woche zuvor blockierten die Aktivisten zwei Straßen in Bayreuth. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung.