Flughafen München: 65 Prozent weniger Passagiere wegen Corona

Wie hart die Corona-Krise den Flughafen München trifft, zeigt die neue Quartalsbilanz: Gegenüber dem Vorjahr ging das Passagieraufkommen im März um 65 Prozent zurück.

Im gesamten ersten Quartal wurden knapp 7,5 Millionen Passagiere und damit rund 25 Prozent weniger als im Vorjahr gezählt. Die Zahl der Flugbewegungen sank in den ersten drei Monaten um 19 Prozent auf 78.000 Starts und Landungen - im März um rund die Hälfte auf 17.000.

Noch weniger Passagiere im April

Noch niedriger wird das Verkehrsaufkommen laut Flughafen München im April ausfallen: In der ersten Woche lag die Anzahl der Flugbewegungen nur noch bei rund sieben Prozent, das Passagieraufkommen sogar nur bei einem Prozent des Vorjahresniveaus.

Auch wenn der Frachttransport in den vergangenen Wochen immer stärker in den Vordergrund gerückt ist, sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Bereich ebenfalls deutlich spürbar: Mit knapp 72.000 Tonnen wurden im ersten Quartal über 15 Prozent weniger Waren und Güter befördert als in den ersten drei Monaten 2019.