Flughafen: Mann übergibt Marihuana an Polizei-Praktikanten

Kurz vor der Personenkontrolle am Münchner Flughafen wollte ein 39-jähriger Mann am vergangenen Donnerstag offenbar ein Tütchen Marihuana loswerden und gab es einem ihm unbekannten Jugendlichen per Handschlag. Doch der 16-Jährige machte gerade ein Schülerpraktikum bei der Bundespolizei und "löste" den Fall mit den anderen Praktikanten.

Jugendliche überführen Tatverdächtigen

Der Schülerpraktikant folgte dem Tatverdächtigen zusammen mit seinen Mitpraktikanten und informierte gleichzeitig die zuständigen Kollegen. Einsatzkräfte konnten den 39-Jährigen und seinen Begleiter deshalb überprüfen. Weitere Drogen wurden dabei nicht gefunden. Der 39-jährige Nürnberger war nach Angaben der Bundespolizei mit seinem 20-jährigen Begleiter auf dem Weg nach Bangkok.

Die Ermittler sind sich ersten Erkenntnissen zufolge sicher, dass der Jugendliche nichts damit zu tun hatte. Gegen den Nürnberger wurde Anzeige erstattet, weil er verbotenerweise einem Minderjährigen Cannabis gegeben hat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden Männer ihren Thailand-Urlaub antreten. So spannend hätten sich die Jugendlichen ihren letzten Praktikumstag beim dreitägigen Schülerpraktikum sicher nicht vorgestellt, resümiert Bundespolizeisprecher Benjamin Tausch.

Mit Informationen der dpa