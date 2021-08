Flughafen Hof-Plauen geht's besser – Förderverein löst sich auf

Ein Minus in Höhe von 1,8 Millionen Euro hatte der Flughafen Hof-Plauen noch im Jahr 2008 verzeichnet. Seit dem Aus der Regionalfluglinie Hof-Frankfurt im Jahr 2012 ist das Defizit bereits drastisch gesunken. Inzwischen hat sich der Regionalairport offenbar so gut erholt, dass der extra für die Unterstützung des Flughafens gegründete Verein inzwischen aufgelöst wurde. Das teilte zumindest der Flughafen mit. Die Vereinsverantwortlichen überreichten dem Regionalairport einen letzten Spendenscheck in Höhe von 8.400 Euro. Das Geld soll in die Infrastruktur des Platzes fließen.

Förderverein unterstützt Flughafen Hof-Plauen seit 2003

Der Verein Pro Flughafen Hof-Plauen war 2003 gegründet worden und wollte unter anderem den Ausbau des Regionalflughafens fördern. Inklusive des letzten Schecks erhielt der Flughafen durch den Verein knapp 22.000 Euro.

Am Flughafen Hof-Plauen gibt es zwar seit Jahren keine Linien- und Ferienflüge mehr. Für Geschäftsflieger ist der Landeplatz dennoch attraktiv. Mehr als 6.000 Starts und Landungen wurden im vergangenen Jahr an dem Flughafen gezählt. Aufgrund des Verkehrs durch Privatmaschinen hat der Flughafen im Vergleich zu anderen Städten im Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie sogar ein leichtes Plus verzeichnet. Unter anderem den Nürnberger Airport hatte die Krise schwer getroffen.

Vor mehr als drei Jahren hatte der Fahrzeug-Hersteller BMW zudem sein Testareal am Flughafen Hof-Plauen ausgebaut, der sich rund sechs Kilometer südwestlich der Stadt Hof befindet.