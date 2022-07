Flughafen Hof im Aufwind: Großes Fest mit Antonov-Rundflügen

Am Samstag wird in Hof Flughafen-Fest gefeiert. Die Party geht bis in die späte Nacht. Ab 13 Uhr bringen Shuttle-Busse am Samstag die Besucherinnen und Besucher aus der Hofer Innenstadt zum Flughafen. Der Erlös des Flughafen-Festes kommt unter dem Motto "Party for Charity" verschiedenen Hilfsprojekten der Region zugute.

Dazu hat der Rotary-Club Hof-Bayern im Vorfeld bereits über 25.000 Euro Spenden bei Unternehmen aus der Region gesammelt, so Rotarier-Präsident Werner Kropf. Unterstützt werden unter anderem ukrainische Flüchtlinge und ein Schwimmunterricht-Projekt für Kinder und Jugendliche des Sportvereins IfL-Hof.

Firmen nutzen Hofer Flughafen für Dienstreisen

Unter www.flughafenfest-hof.de haben Rotarier und die Flughafen GmbH eine eigene Internet-Seite eingerichtet. Der Eintritt kostet 8 Euro, für Kinder unter zwölf Jahren ist er frei. Mit dem Fest soll der Hofer Flughafen wieder stärker in den Blick der Öffentlichkeit gerückt werden, so Geschäftsführer Ralf Kaußler. Genutzt wird der Flughafen nach dem Aus der Ferienflieger und der Regionalfluglinie Hof-Frankfurt 2012 immer mehr von Firmen für Dienstreisen.

8.700 Flüge im vergangenen Jahr

2021 wurden nach Informationen des Geschäftsführers 8.700 Flugbewegungen gezählt, Tendenz steigend, sagt Kaußler. Dadurch sinke auch das Defizit, mittelfristig sei eine schwarze Null möglich. Wörtlich sagt er: "Mit Fliegen kann man Geld verdienen."

Momentan unterstützen Stadt und Landkreis Hof als Gesellschafter der Flughafen-GmbH den Betrieb mit jährlich 500.000 bis 650.000 Euro. Durch schlanke Verwaltungsstrukturen und unkomplizierte Arbeitsabläufe und günstige Kraftstoff-Preise sei der Hofer Flughafen konkurrenzfähig.

Ungarische Airline lässt Frachtflugzeuge warten

Am Hofer Flughafen sind die Privatflugzeuge von Unternehmen aus der Region stationiert, außerdem lässt eine ungarische Frachtflug-Airline in Hof ihre Maschinen regelmäßig warten. Zusätzlich wird das Hofer Flughafen-Gelände seit einigen Jahren von BMW als Teststrecke genutzt - für die Entwicklung von neuen Fahr- und Sicherheitssystemen für Autos.