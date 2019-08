03.08.2019, 16:10 Uhr

Flughafen-Fundstücke: 1.000 Schnäppchenjäger bei Versteigerung

Skistöcke, Gehhilfen oder Computer: Nicht zu glauben, was Menschen am Flughafen alles vergessen. Auf einem Volksfest in Niederbayern sind die Fundsachen jetzt unter den Hammer gekommen.