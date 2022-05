Flughafenanbindung München: Der lange Weg zur schnellen Anfahrt

Eines stellte der Vertreter des bayerischen Verkehrsministeriums gleich klar: Ohne einen weiteren Schienenausbau wird es kaum gelingen, die Anbindung an den Flughafen zu verbessern. Die erste Stufe sieht vor, die bereits vorhandene Direktanbindung aus Regensburg bis Nürnberg zu verlängern, sagte Frank Kutzner vom Verkehrsministerium:

"Das heißt, Nürnberg könnte dann im stündlichen Angebot zum Flughafen München direkt verkehren. Ein deutlicher Zugewinn auch gerade für die Nürnberger Fluggäste, die in München starten wollen." Frank Kutzner, Verkehrsministerium Bayern

Auch Schwaben wartet auf die zweite S-Bahn-Stammstrecke

Auch der S-Bahn-Takt zum Flughafen wird verdichtet, es bedarf lediglich noch einer Brücke und einer Abstellanlage. Um die nächste Stufe zu erreichen, muss die zweite S-Bahn-Stammstrecke durch die Münchner Innenstadt fertig sein – dann könnten auch die Schwaben via Regional-S-Bahn an den Münchner Flughafen angeschlossen werden, so Kutzner:

"Diese Regional-S-Bahn sieht vor, aus Augsburg zu kommen und würde eben eine schnelle und auch direkte und umsteigefreie Verbindung aus Augsburg zum Flughafen ermöglichen." Frank Kutzner

Ab München Hauptbahnhof wäre der Zug als Express-S-Bahn unterwegs. Die Fahrzeit würde sich da von 40 auf 25 Minuten verkürzen.

Neue ICE-Strecke? "Pro Bahn" hat Zweifel

Die beiden ersten Stufen könnten laut Ministerium noch in diesem Jahrzehnt Realität werden. Als dritte Stufe sind Direktanbindungen von Passau, Mühldorf, Memmingen und Innsbruck zum Münchner Flughafen geplant.

Besonders ambitioniert ist die vierte Stufe: Die sieht einen ICE-Bahnhof am Flughafen vor mit neugebauter ICE-Strecke München – Ingolstadt. Für Norbert Moy vom Fahrgastverband "Pro Bahn" allerdings ist fraglich, "ob für die Mehrheit der Bahnkunden im ICE ein Umweg über den Münchner Flughafen wirklich einen Vorteil darstellt."

25 Monate allein für den Zwischenbericht: Der SPD dauert's zu lang

Weniger zurückhaltend gab sich die SPD-Verkehrsexpertin Inge Aures. Sie kritisiert, dass es so lange gedauert habe, bis der Bericht vorlag:

"Ich komme zurück auf den 24.04.2020, da haben wir beschlossen, dass der Landtag einen Bericht bekommt. Wir haben jetzt 25 Monate gebraucht, um diesen Zwischenbericht zu bekommen. Und wenn das Papier anschaue – da musst du nicht studiert haben, um das zusammenzubringen." Inge Aures, SPD