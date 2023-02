Flugausfälle und Staus: Was Reisende ab Freitag erwartet

Was kommt auf Reisende in Bayern zu? Pünktlich zum Auftakt der Faschingsferien hat der Flughafen München für Freitag alle regulären Passagierflüge gestrichen. Der Grund: Warnstreik beim Flughafenpersonal. Hinzu kommen wegen des Ferienbeginns die üblichen Staus auf den Autobahnen Richtung Süden in die Skigebiete. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Airports sind von Flugausfällen am Freitag betroffen?

In Bayern ist es aktuell nur der Münchner Flughafen, bei dem alle regulären Passagierflüge gestrichen sind. Das hatte die Flughafen München-GmbH (FMG) vorsorglich beim Verkehrsministerium beantragt, da die Gewerkschaft Verdi das Flughafenpersonal (öffentlicher Dienst/Beschäftigte der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste) zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen hat. Davon nicht betroffen seien alle Sonderflüge wie etwa Hilfsflüge, Flüge für medizinische, technische und sonstige Notfälle. Auch Flüge für die ab Freitag stattfindende Münchner Sicherheitskonferenz blieben von den Ausfällen verschont, so die FMG.

An anderen bayerischen Flughäfen wie Nürnberg und Memmingen (Allgäu Airport) sind aktuell keine Streiks geplant. Bundesweit werden noch Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Hannover, Bremen und Dortmund bestreikt. An allen übrigen Flughäfen dürften Flüge zu den genannten Airports ausfallen.

Was können betroffene Passagiere tun?

Zu innerdeutschen Zielen plus Salzburg und Basel ist die Deutsche Bahn eine Alternative. Hier können Flugtickets kostenlos zum Beispiel auf der Lufthansa-Homepage per Mausklick umgebucht werden, das Ersatzticket für die Bahn steht dann per Download bereit. Einzig die eventuelle Platzreservierung kann nur über die Bahn-Homepage vorgenommen werden. Mit völlig überfüllten Zügen rechnet die Bahn aber derzeit nicht.

Auslandsflüge können nur über die jeweilige Fluggesellschaft umgebucht werden. Die Lufthansa beispielsweise bietet eine Umbuchung per Mausklick auf den Samstag an. Wer zeitlich flexibel ist, brauche hier keinen Engpass zu fürchten, sagte ein Lufthansa-Sprecher BR24. Falls möglich, würden – ursprünglich geplante – kleinere Maschinen in größere getauscht, um alle umgebuchten Passagiere von Freitag aufnehmen zu können.

Lufthansa: Stornierung kostenlos, aber keine Ausgleichszahlungen

Wer allerdings auf den Freitag als Reisetag angewiesen ist, kann laut Lufthansa auch auf einen benachbarten Flughafen ausweichen und sein Ticket zum Beispiel von München auf Nürnberg als Abflughafen umbuchen. Kosten entstünden nur, wenn ein Upgrade der Klasse (Economy auf Business) damit verbunden sei, sagte eine Lufthansa-Sprecherin.

Eine kostenlose Stornierung des Tickets sei in diesem Fall aber auch möglich, da der betreffende Flug ja annulliert worden sei, so die Sprecherin. Nur darüberhinausgehende "Ausgleichsleistungen nach EU-Recht" (250 Euro für eine Flugstrecke unter 1.500 Kilometer zum Beispiel) gebe es in diesem Fall nicht. Denn es handle sich um einen Streik Dritter - also nicht durch Lufthansa-Personal direkt, so die Sprecherin gegenüber BR24.

Ist die Bahn für Umsteiger gerüstet?

Zusätzliche Züge wird die Bahn am Freitag nicht einsetzen. Die Nachfrage zu den Faschingsferien sei erfahrungsgemäß geringer als zu Weihnachten und Ostern, sagte eine Bahnsprecherin BR24. Mit ihren mindestens stündlichen ICE-Verbindungen zwischen den großen Städten gebe es "generell ausreichend Kapazitäten für den Ferienreiseverkehr und auch für die vom Streik betroffenen Fluggäste".

Auf einigen Strecken könne es natürlich zu einer hohen Auslastung kommen. Daher empfiehlt die Bahn eine Sitzplatzreservierung. Man könne auch "in der Auslastungsanzeige auf bahn.de und im DB Navigator nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen", teilte die Sprecherin mit.

Am Samstag wieder regulärer Flugbetrieb?

Der Lufthansa-Konzern wie auch andere Fluggesellschaften gehen davon aus, am Samstag in München wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren. Es dürfte höchstens zu ganz vereinzelten Verspätungen oder Ausfällen kommen, sagte eine Lufthansa-Sprecherin BR24. Die allermeisten Flugzeuge der Airline seien bereits am Donnerstagabend auf ihren Positionen für den Start Samstag Früh. Die Aussetzung der Passagierflüge endet in München am Samstag um 1 Uhr nachts.

Staugefahr für Straßen

Am Freitag geht es ab Mittag schon los: Zwischen 13 und 19 Uhr rechnet der ADAC mit der ersten großen Reisewelle, vor allem in die Skigebiete der Alpen. "Wer am Samstag in den Faschingsurlaub aufbricht, sollte je nach Herkunftsgebiet ganz in der Früh oder erst am späten Nachmittag losfahren. Die längsten Staus dürfte es zwischen 10 und 15 Uhr geben."

Aber auch durch Bayern zurück nach Norden geht es für Reisende aus Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen – denn dort enden die sogenannten Winterferien. In Sachsen ist Halbzeit. Besonders betroffen sind laut ADAC wie immer die A3 über Würzburg – Nürnberg – Passau, die A7 über Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte, die A8 Ulm – München – Salzburg, die A9 vor allem zwischen Nürnberg und München, die A93 Inntaldreieck – Kufstein, die A95/B2 Richtung Garmisch-Partenkirchen und die A99 Ostumfahrung München.