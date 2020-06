Flugarme Zeit: Ultrafeinstaub-Werte sollen Vergleich liefern

Gähnende Leere zum Start der Pfingstferien am Münchner Flughafen. Auch wenn dort inzwischen wieder mehr Flugzeuge starten und landen: Von den mehr als 1.000 Flügen "vor Corona" ist man weit entfernt.

Jetzt ist direkter Vergleich möglich

Aus Sicht der Anwohner bietet sich damit aber eine womöglich einmalige Chance in Sachen Luftqualität und Schadstoffmessungen. Heute Nachmittag gibt der Freisinger Landrat Helmut Petz (Freie Wähler) dazu eine Pressekonferenz. Ganz konkret geht es um den Ultrafeinstaub, der bei der Verbrennung von Kerosin in Flugzeugtriebwerken ausgestoßen wird.

Luftqualität: Jetzt messen - später vergleichen

Die Idee: Man misst jetzt – in der "flugarmen" Zeit – die aktuelle Belastung. Dann kann man später vergleichen, wie stark die Ultrafeinstaubwerte in der Luft steigen, wenn wieder mehr geflogen wird. So bekäme man ein genaues Bild von den tatsächlichen Auswirkungen des Flugbetriebs.

Flughafen-Betreiber misst Ultrafeinstaub nicht

An den offiziellen Messstationen der Airport-Betreiber wird der Ultrafeinstaub derzeit noch nicht berücksichtigt. Und die Messstationen in Freising und Hallbergmoos, die Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) vor einigen Monaten angekündigt hat, werden erst im Laufe des Jahres eingerichtet.

Landkreis Freising setzt mobiles Mess-Gerät ein

So lange will der Landkreis Freising nicht warten: Er setzt jetzt auf den Bürgerverein, der seit Jahren regelmäßig mit einem mobilen Gerät unterwegs ist und nun gezielt die aktuelle Situation untersucht. Details dazu sollen heute vorgestellt werden.