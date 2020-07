Flug-Taxi und Batterien: Söder besucht Varta und Airbus

Varta in Nördlingen ist eines der Unternehmen, die Deutschland auf dem Weg zu sauberer Energie helfen sollen – mit neuartiger Speichertechnologie. 300 Millionen Euro bekommt der Konzern aus Ellwangen in Baden-Württemberg deshalb an Fördermitteln vom Bundeswirtschaftsministerium und vom Freistaat Bayern. Denn mit Nördlingen liegt der zweite wichtige Standort des Unternehmens in Schwaben.

500 neue Arbeitsplätze in Nördlingen

Rund 30 Millionen Euro spendiert allein der Freistaat dem Batteriehersteller und mit dem Geld sollen auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden. In Nördlingen entstehen rund 500 neue Jobs, die Fabrik wird außerdem erweitert. Für diesen Bau legt Ministerpräsident Markus Söder heute symbolisch den Grundstein – wegen der Corona-Pandemie mit einiger Verspätung, denn gebaut wird in Nördlingen bereits.

Varta arbeitet an nächster Batterien-Generation

Auf 60.000 Quadratmetern sollen ab Anfang 2021 pro Jahr 200 Millionen kleine Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Der Bedarf dafür steigt weltweit rasant. Ein wichtiges Segment dabei sind Knopfzellen für kabellose Kopfhörer. Varta arbeitet aber bereits an der nächsten Generation der Lithium-Ionen-Zellen. Bei gleicher Größe sollen diese 50 Prozent mehr Strom speichern können als die bisherigen Zellen.

Flugtaxi von Airbus soll erstmals öffentlich abheben

Um die nächste Generation der Fortbewegungsmittel geht es für Söder dann bei Airbus Helicopters in Donauwörth. Dort soll anlässlich des Besuchs des Ministerpräsidenten der "City Airbus", das Flugtaxi von Airbus Helicopters, zum ersten Mal vor den Augen der Öffentlichkeit abheben.

Ende August will Airbus Testflüge starten

Ein Team von 30 Ingenieuren entwickelt in Donauwörth das autonom fliegende Fluggerät, das wie ein Hubschrauber senkrecht starten und landen kann. Abgehoben ist das Flugtaxi bereits, allerdings durfte dies noch nie von der Öffentlichkeit beobachtet werden. Ende August soll der "City-Airbus" auf den Flugplatz nach Manching verlegt werden, dort sollen umfangreichere Testflüge stattfinden.

Flugtaxi frühestens ab 2025 im Einsatz

Airbus Helicopters betont, dass das Flugtaxi derzeit noch ein Demonstrator ist und noch kein Prototyp. Das heißt, es ist noch nicht sicher, ob der "City-Airbus" am Ende wirklich so aussehen wird, wie der jetzt gebaute Testflieger. Erstmals Passagiere im Regelbetrieb befördern wird das elektrisch betriebene Fluggerät frühestens in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, so ein Airbus-Sprecher.

Flugtaxi nicht mit normalem Taxi vergleichbar

Grund dafür seien vor allem noch fehlende gesetzliche Grundlagen. So gebe es in Europa noch keine Regeln für elektrisch betriebene Fluggeräte und den städtischen Lufttransport. Klar ist aber schon: Das Flugtaxi wird nicht wie ein herkömmliches Taxi einzelne Adressen ansteuern können, sondern nur auf festgelegten Plätzen starten und landen. So entsteht eher ein Linienbetrieb, zum Beispiel vom Zentrum einer Stadt zu einem Flughafen.