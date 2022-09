Flüchtlingszahlen steigen – Unterkünfte werden knapp

Die Vorwarnung kam bereits vor Wochen von der Regierung von Oberfranken: Die Zahl der Flüchtlinge steige und die Städte und Gemeinden müssten sich darauf einstellen. Doch die Unterbringung gestaltet sich zunehmend schwerer, denn Wohnungen fehlen.

Landkreis sucht nach Unterbringungsmöglichkeiten

Im Landkreis Bamberg sind derzeit 1.100 Flüchtlinge aus der Ukraine und 600 aus anderen Ländern untergebracht. Bereits seit Juni sucht das Landratsamt Bamberg aufgrund der steigenden Zahl an Flüchtlingen nach weiteren Unterkünften, doch gerade an attraktiven Standorten wie im Landkreis sei dies schwer, so die Behörde. Derzeit werden zwar mehrere größere Unterkünfte für eine Aufnahme geprüft, jedoch seien zentrale Unterkünfte nach wie vor nicht als Regel vorgesehen. Wohnungen allerdings sind schwer zu finden.

Ein weiteres Problem sei auch, dass in den vergangenen Wochen vermehrt private Unterbringungsmöglichkeiten für ukrainische Flüchtlinge wieder zurückgenommen werden oder von Anfang an nur auf Zeit vereinbart wurden. "Insgesamt spitzt sich die Lage zu, ist aber noch zu bewältigen", so Frank Förtsch, Sprecher des Landratsamtes Bamberg. Abzuwarten sei jetzt der weitere Flüchtlingsstrom und die weitere Zahl der Zuweisungen durch die Regierung von Oberfranken. "Im Rahmen der Anschlussunterbringung in Oberfranken werden nun vermehrt Asylbewerber zur Unterbringung auf alle Landratsämter und kreisfreien Städte verteilt", so Martin Steiner, Pressesprecher Regierung von Oberfranken gegenüber BR24.

Auch Regierung sucht Wohnmöglichkeiten

Und auch die Regierung ist nach wie vor auf der Suche nach Gemeinschaftsunterkünften, die angemietet werden können, denn auch sie ist neben den Städten und Gemeinden für weitere Unterbringungsmöglichkeiten verantwortlich. Erst vor wenigen Wochen gab es für ein Übergangswohnheim in einem Hotel in Lauenstein im Landkreis Kronach eine Absage.

Aufnahmezahlen in Ankerzentrum steigen

Die Aufnahmezahlen im Ankerzentrum Bamberg haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Kamen im August 2021 noch 463 Flüchtlinge an, so waren es ein Jahr später 992 Menschen. Die meisten Ankömmlinge stammen aus Syrien, Georgien, Russland, Moldau und Marokko. Aktuell befinden sich 2.201 (Stand: 13.09.22) Menschen in der Bamberger Einrichtung. Seit drei Monaten verzeichnet die Erstaufnahmestelle in Bamberg wieder stark steigende Zahlen. Sie liegen zwischen 800 und rund 1.000 Menschen pro Monat. Im Jahr 2021 betrugen sie zwischen 50 und 650 Menschen pro Monat.

"Die Zahl der Asylbewerber hat in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Als Folge ist die Belegung in allen bayerischen Ankereinrichtungen stark angestiegen. Eine Änderung des Geschehens ist zur Zeit nicht absehbar." Martin Steiner, Pressesprecher Regierung von Oberfranken

Die hohe Zahl an Flüchtlingen geht auf mehrere Ursachen zurück. Zum einen steige die Zahl der Flüchtenden über die Balkanregionen, so die Bundespolizei. Zum anderen komme es vermehrt zu Einreisen aus Griechenland auf dem Luftweg. Auch die Lage in Afghanistan habe sich seit der Machtübernahme der Taliban verschlechtert, so dass viele noch immer versuchen aus dem Land zu fliehen. Auch der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine reißt nicht ab. Bundesweit wurden rund 960.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, in Bayern sind es nach Angaben des Innenministeriums 180.000. Rund ein Drittel der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine seien in staatlichen und kommunalen Unterkünften untergebracht.

Im Juli 2017 hatte das Ankerzentrum seinen Endausbau mit 3.400 Plätzen erreicht. Eine tatsächliche Belegung von 1.500 Personen sollte jedoch nicht überschritten werden. Das ist derzeit jedoch der Fall.

Verteilung erfolgt nach bestimmten Schlüssel

In Deutschland ankommende Asylbewerber werden auf alle Bundesländer nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel verteilt. Danach nimmt Bayern rund 15 Prozent aller in Deutschland ankommenden Asylbewerber auf. Innerhalb Bayerns regelt die Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl) die Verteilung. Für Oberfranken beträgt danach die Quote 8,3 Prozent.