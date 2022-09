Flüchtlingszahlen schnellen hoch: Bayerns Ankerzentren am Limit

Plötzlich eilt ein Mann mit einer Liste in den Kantinenbereich des Augsburger Ankerzentrums. Er ruft ein paar Namen. Eine Familie, die bis eben noch entspannt an einem Tisch saß, schreckt auf. Sie sind gemeint. Alle sollen nun raus aus der Erstaufnahme, weiter in eine Unterkunft, in der sie länger bleiben können.

Vor dem Ausgang der letzte Namenscheck. Und ein Schreckmoment. Eine Name scheint nicht auf der Liste zu stehen. Namen werden hin und her gerufen. Bald stellt sich heraus: Es lag an der Aussprache. Allen Mitgliedern der kurdischen Familie werden die lila Armbänder abgeschnitten, die sie als Bewohner der Erstaufnahme ausweisen. Dann dürfen sie gehen. Sie haben ein Din-A4-Blatt an die Hand bekommen, wo sie die nächste Bus-Haltestelle finden. Von dort sollen sie in ihre neue Unterkunft fahren.

Bayerns Anker-Einrichtungen sind am Limit

Jeder, der weiterzieht, schafft etwas Spielraum für Frank Kurtenbach. Der drahtige Mann ist der Leiter des schwäbischen Anker, eine Abkürzung, die für "Ankunft, Entscheidung und Rückführung" steht. Und die derzeit wieder gefordert ist: "Den Anker müssen wir aufnahmebereit halten, weil wir ja stets Tag und Nacht Menschen aufnehmen müssen bei uns. Und wir erreichen das dadurch, dass wir notfalls die Menschen vorzeitig abverlegen", berichtet Leiter Kurtenbach.

Denn es kommen viele. Letztes Jahr flohen bis Ende August rund 11.000 Menschen nach Bayern. Dieses Jahr sind es etwa 58.000, und die Ukrainer sind hier nicht mit eingerechnet. Eine Verfünffachung, die Bayerns Anker ans Limit bringt, die verfügbaren Betten seien "zu 102,7 Prozent belegt", heißt es aus dem bayerischen Innenministerium. Eine abstrakte Zahl, die der schwäbische Anker-Leiter konkret zu spüren bekommt: "In dieser Woche übernehmen wir zusätzlich das Herkunftsland Türkei, weil die Zugänge in Oberbayern so stark sind, dass wir hier unterstützend tätig werden müssen."

Schlechte Chancen für Menschen aus dem Irak

Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien, Afghanistan und Irak. Menschen aus Syrien und Afghanistan haben eine gute Bleibeperspektive. Beispielsweise ist die Schutzquote für das Herkunftsland Afghanistan ist im ersten Halbjahr 2022 auf rund 78 Prozent gestiegen. Vier von fünf Schutzsuchende aus dem Land dürfen also erstmal bleiben.

Schlechter sieht es für die Familie aus, die in der Kantine der Augsburger Erstaufnahme sitzt. Koffer liegen auf und neben dem Tisch, eine Frau wiegt ein Kleinkind im Arm. Ein älterer Mann - vermutlich der Opa des Kindes - schaut am Handy nach, was sich in seiner Heimatstadt Erbil tut. Ein Teil der Familie floh über die Balkanroute, ein Teil übers Mittelmeer - wegen Raketenangriffen und der galoppierenden Inflation im Irak.

Klappt das Zusammenleben besser als 2015?

Dass die Familie bleiben kann, ist statistisch gesehen jedoch unwahrscheinlich: Denn die Schutzquote für das Herkunftsland Irak ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken und lag im ersten Halbjahr 2022 bei rund 22 Prozent. Hier kann im Schnitt also nur einer von fünf Flüchtlingen in Deutschland bleiben.

"Im Anker Schwaben sind etwa die eine Hälfte allein reisende Männer, die andere Hälfte sind Familien. Das Zusammenleben gestaltet sich relativ problemlos bei uns. Das kann man sagen im Vergleich zu 2015", so Frank Kurtenbach, der in der ersten Flüchtlingskrise die Einrichtung in Donauwörth geleitet hat.

Arbeit "unter Hochdruck"

Der heutige Zustrom macht jedoch nicht den Erstaufnahme-Einrichtungen zu schaffen. Routiniert werden in Augsburg die Menschen erfasst und Daten beim Bundeskriminalamt abgeglichen. Das Problem ist, dass es kaum mehr Unterkünfte gibt, in denen die Flüchtlinge nach der Erstaufnahme unterkommen können. Zumal auch viele Ukrainer auf dem regulären Wohnungsmarkt keine Bleibe finden: "Das bedeutet, dass wir in einer Vielzahl von Fällen die Menschen aus der Ukraine zunächst einmal bei uns als Fehlbeleger unterbringen", berichtet Kurtenbach.

Es soll nur eine Übergangsmaßnahme sein. "Für uns ist es ganz wichtig, dass möglichst viele weiterhin auch noch privaten Wohnraum zur Verfügung stellen - sowohl für die Ukraine wie auch für anerkannte Asylbewerber", so Kurtenbach weiter. Die Lage ist angespannt. Unter Hochdruck werde nach neuen Unterbringungsmöglichkeiten gesucht, heißt es aus dem Innenministerium.