Flüchtlingsunterkunft in Großostheim soll kleiner ausfallen

Vergangenen Freitag überraschten die Gemeinde Großostheim und das Landratsamt Aschaffenburg mit einer gemeinsamen Pressemitteilung: Die umstrittene Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 150 Geflüchtete im Großostheimer Gewerbegebiet wird nicht kommen. Stattdessen werde eine Alternative auf einem anderen Grundstück für maximal 50 Flüchtlinge geprüft.

Bürgermeister: Entscheidung nicht auf Druck von außen

Dass diese Entscheidung aufgrund des Drucks von Gegnern entstanden ist, dagegen verwehrt sich Großostheims Bürgermeister Herbert Jakob (CSU) im Gespräch mit BR24: "Auch die Unterschriftensammlung zuletzt von Bürgerinnen und Bürgern hat nicht zu der Entscheidung geführt. Die Prüfung einer anderen Unterbringungsmöglichkeit hätten die demokratisch gewählten Gemeinderatsmitglieder auch von sich aus vorgenommen – ruhig und sachlich."

Protest gegen Pläne von Gemeinde und Landratsamt

Bei einer Sondersitzung des Marktgemeinderats Ende Februar 2023 hatte es Proteste gegen die geplante Gemeinschaftsunterkunft gegeben. 250 Menschen waren in die Bachgauhalle in Großostheim gekommen, 150 teils verärgerte Personen standen davor. Zu Protesten an diesem Abend hatten nach BR-Recherchen auch rechte Gruppierungen in den sozialen Netzwerken aufgerufen. In den Tagen nach der Sitzung kam es außerdem zu anonym ausgelegten Unterschriftenlisten in Großostheim für einen Bürgerentscheid.

Neue und bisher vorgesehene Unterkunft: Viele Fragen noch offen

Zur offiziellen Begründung, warum von dem Gebäude im Gewerbegebiet Abstand genommen wurde, hieß es in der Pressemitteilung von Gemeinde und Landratsamt: Es sei eine Bautätigkeit festgestellt worden, bevor ein Bauantrag gestellt wurde. Dem Landratsamt liege bislang kein Antrag vor. Um welche Bautätigkeit es sich handelte, hat das Landratsamt auf BR-Anfrage bisher nicht beantwortet. Ebenso offen bleibt die Frage, um welches Alternativ-Grundstück in Großostheim es sich handelt. Dazu sagte Bürgermeister Jakob auf Anfrage von BR24: "Wir werden jetzt erstmal alle Möglichkeiten prüfen und dann mit den direkten Anliegern Kontakt aufnehmen." Erst dann werde es weitere Informationen geben. Aktuell sei man noch in der Klärungsphase, deswegen gebe es auch noch keinen Zeitplan für die Umsetzung.

Kompromiss-Lösung soll für Frieden sorgen

SPD-Gemeinderat Wolfgang Jehn ist der Meinung, dass die Kompromiss-Lösung mit einer kleineren Unterkunft für Geflüchtete die Stimmung in Großostheim etwas befriedet hat. Er hält es für die bestmögliche Lösung, auch, dass jetzt zunächst ein Standort geprüft werde und zuerst die direkten Anlieger befragt würden. "Wir wollen es besser machen als am Anfang und niemanden vor vollendete Tatsachen stellen", so Jehn. Bestimmt gebe es aber auch wieder Hardliner, die auch mit dem Kompromiss nicht einverstanden seien. Gemeinderat Thomas Böhres von der CSU meint: "Die neue Variante ist ein Schritt in die richtige Richtung." Großostheim werde sich mit der Integration von 50 Geflüchteten leichter tun als mit 150. Ihm sei es wichtig, noch einmal zu sagen, dass es in Großostheim keine allgemein negative Stimmung gegen Flüchtlinge gebe.

Einverständnis von der Regierung von Unterfranken

SPD-Gemeinderätin Bettina Göller betont, man sei sich einig, dass die Kommune 50 Geflüchtete sehr gut integrieren könne. Auch sie ist der Meinung, die Kritiker in Sachen Flüchtlingsaufnahme seien in Großostheim in der Minderheit, habe sich aber in den vergangenen Wochen sehr laut Gehör verschafft. In der gemeinsamen Mitteilung von Gemeinde und Landratsamt Aschaffenburg vom vergangenen Freitag heißt es außerdem: Die Regierung von Unterfranken sei mit dem neuen Angebot über die Aufnahme von 50 Geflüchteten einverstanden. Ein Sprecher der Regierung von Unterfranken sagte auf BR-Anfrage, auch die Regierung sei unter Zugzwang bei der Aufnahme der Menschen: "Das Angebot aus Großostheim, zumindest 50 Geflüchtete aufzunehmen, nimmt jetzt erst einmal Druck aus dem Kessel," so der Sprecher.

Suche nach Unterkünften am Untermain ist schwierig

Am Abend der Gemeinderatssitzung Ende Februar vor Ort war auch Maria-Antonette Graber, die Sachgebietsleiterin Flüchtlingsunterbringung und Integration bei der Regierung von Unterfranken. Sie betonte, es sei nicht einfach, eine Immobilie am bayerischen Untermain zu finden, Wohnraum sei knapp. "Insgesamt muss jeder seine Quote erfüllen, doch der Landkreis Aschaffenburg erfüllt seine Quote von 13,3% am Anteil von Unterfranken noch nicht ganz."