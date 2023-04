Flüchtlingsunterkunft in Großostheim: Bürgerentscheid abgelehnt

Einen Bürgerentscheid gegen die in Großostheim geplante Asylunterkunft wird es nicht geben. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen und das Begehren der Bürgerinitiative "Wir sind Bachgau" abgelehnt.

Nein zum Bürgerentscheid aus formellen Gründen

Zur Begründung hieß es, verschiedene formelle Anforderungen seien nicht erfüllt gewesen. So sei die Fragestellung nachträglich wesentlich geändert worden und die Adressen der Vertreter des Begehrens seien nicht angegeben worden.

Die Bürgerinitiative gegen die Unterkunft hatte vor vier Wochen etwa 1.700 Unterschriften im Rathaus eingereicht und einen Bürgerentscheid beantragt. Fragestellung: "Sind Sie dafür, dass wie geplant 150 Flüchtlinge in einer zentralen Unterkunft in Großostheim untergebracht werden?" Der Plan zu einer Asylunterkunft für 150 Geflüchtete war währenddessen aber bereits vom Tisch. Die Bürgerinitiative änderte Fragestellung während der Unterschriften-Sammlung nachträglich ab: Die Rede war dann von maximal 50 Kriegsflüchtlingen und keinen alleinreisenden jungen Männern.

Flüchtlingsunterkunft Großostheim polarisiert

Bürgermeister Herbert Jakob (CSU) erklärte auf Anfrage von BR24, dass am Abend etwa 300 Zuhörer bei der Sitzung in der Bachgauhalle waren. Bei diesem aufgeheizten Thema habe es natürlich Zwischenrufe gegeben, aber insgesamt sei alles zivilisiert abgelaufen. Jakob betonte, dass Gegner und Befürworter der Unterkunft da waren. Jakob selbst blickt optimistisch auf den weiteren Ablauf. Zwar rechne er damit, dass einzelne Personen weiter schürten. Gespräche mit Flüchtlingshelfern von Diakonie, Caritas, Kirchen und Landratsamt stimmten ihn aber positiv, was die Aufnahme der 50 Menschen in Großostheim angeht. "Da gibt es ausreichend Kapazitäten den Menschen zu helfen und sie hier zu integrieren."

Proteste auch aus der rechten Szene

Der Entscheidung waren heftige Proteste der Bürger und in den sozialen Netzwerken vorangegangen. Zu einer Informationsveranstaltung im Februar waren rund 250 Menschen in die Bachgauhalle in Großostheim gekommen, 150 teils verärgerte Personen standen davor. Zu Protesten an diesem Abend hatten nach Recherchen von BR24 auch rechte Gruppierungen in den sozialen Netzwerken aufgerufen. Auch in Kanälen der "Querdenker"-Szene und der rechten Szene wurde für die Kundgebung gegen die Flüchtlingsunterkunft mobilisiert.

Planänderung: Neuer Standort für Unterkunft festgelegt

Mitte März hatten die Gemeinde Großostheim und das Landratsamt Aschaffenburg dann mitgeteilt, dass die umstrittene Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 150 Geflüchtete im Großostheimer Gewerbegebiet so nicht kommen werde. Mit den Protesten habe das jedoch nichts zu tun. Es sei dort eine Bautätigkeit festgestellt worden, bevor ein Bauantrag gestellt wurde.

Anfang April gab der Gemeinderat dann bekannt, dass auf einem Areal an der Großostheimer Welzbachhalle eine Container-Unterkunft für 50 Asylbewerber entstehen soll. Bauherr wird die Wohnungsbaugesellschaft Landkreis Aschaffenburg (WLA) sein, deren Gesellschafter der Kreis und neun Gemeinden sind.