Flüchtlingsunterkünfte: "Die Menschen haben einfach Angst"

Bis zu 200 Flüchtlinge will der Landkreis Regensburg für sechs Monate auf einem Hotelschiff in Bach an der Donau unterbringen – eine Gemeinde mit 1.800 Einwohnern. "Es gibt Menschen bei uns, die sich jetzt nicht mehr abends aus dem Haus trauen. Die Menschen haben einfach nur Angst", erzählte Gerti Rissmann, Gemeinderätin in Bach an der Donau, bei "jetzt red i" im BR Fernsehen. "Erst wurde uns gesagt, dass wir nur junge Männer kriegen sollen. Da wurde die Angst noch größer." Letztlich wurden es dann doch überwiegend Familien mit Kindern. "Die Idee, Flüchtlinge auf einem Schiff unterzubringen, ist innovativ", fand Dirk Zutter aus Bach an der Donau. "Wir kritisieren aber die Standortauswahl: Der Anleger hat keinen eigenen Wasseranschluss und keinen befestigten Weg."

Landrätin Schweiger verteidigt Flüchtlingsunterbringung auf Hotelschiff

Gerti Rissmann befürchtet, dass Bürger trotz berechtigter Ängste in die rechte Ecke gestellt werden. "Da wollen wir gar nicht hin. Niemand will hier Flüchtlingen etwas Böses. Das sind Menschen, die ein Schicksal hinter sich haben." Wichtig sei ihr die offene Kommunikation zwischen Bürgern und Politik. Um die Situation zu erklären, in der sich der Landkreis Regensburg bei der Aufnahme von Flüchtlingen befindet, verwies Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) auf den letzten großen Flüchtlingszuzug 2015 und 2016: "Damals sind 1.500 Menschen auf zwei Jahre zu uns gekommen. Jetzt haben wir 3.000 Flüchtlinge plus 2.000 Ukrainer aufgenommen." Andere Immobilien wie Wohnhäuser würden dem Landkreis momentan nicht zur Verfügung stehen, erklärte Schweiger. Ein Schiff biete im Vergleich zu Zeltunterkünften oder Turnhallen den Vorteil, dass die Menschen komplett autark und in einzelnen Kabinen untergebracht werden könnten.

Innenminister Herrmann fordert mehr Geld vom Bund

Die Diskussion stand im Zeichen der zuletzt stark gestiegenen Flüchtlingszahlen. Im Januar 2023 wurden doppelt so viele Asylanträge wie noch im Januar 2022 gestellt – rund 31.000 waren es zuletzt. Viele bayerische Landräte und Bürgermeister beklagen, keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen zu können. Vor diesem Hintergrund forderte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mehr Geld vom Bund für die Unterbringung von Flüchtlingen. Mit Blick auf den Flüchtlingsgipfel am Donnerstag in Berlin kündigte Herrmann an: "Wir werden darüber reden, dass sich der Bund stärker finanziell engagiert, damit Städte und Landkreise mehr Mitarbeiter zur Begleitung der Integration einstellen können."