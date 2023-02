Flüchtlingsunterkünfte: 17.000 Personen sind "Fehlbeleger"

Viele Kommunen in Bayern sind aktuell mit der Anzahl der Flüchtlinge überfordert. Manche Landkreise senden Hilferufe. Andere Landkreise sind inzwischen auch bereit, leere Supermärkte oder Schiffe als Unterkünfte zu nutzen. Denn: In den Flüchtlingsunterkünften ist aktuell oft kaum noch Platz. Ende Januar waren sie zu 94 Prozent ausgelastet, heißt es in der Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der AfD im Landtag.

Dabei müssten Tausende Menschen dort eigentlich ausziehen. Von den knapp 100.000 Menschen in Bayern, die in den Flüchtlingsunterkünften untergebracht sind, zählen laut Bayerns Innenministerium etwa 17.000 "Fehlbeleger". Dazu kommen noch 8.000 ausreisepflichtige Personen.

Die meisten "Fehlbeleger" sind Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht

Wer sind diese "Fehlbeleger"? In den meisten Fällen handelt es sich um Menschen, die als Flüchtlinge anerkannt sind und einen Aufenthaltstitel in Deutschland haben. Das heißt, sie können sich im Normalfall frei bewegen und dürfen arbeiten. Es heißt aber auch: Sie müssten ihre aktuelle Flüchtlingsunterkunft eigentlich verlassen.

Dass sie das nicht tun, liegt meist daran, dass sie keine andere Bleibe finden. Laut Melanie Bumberger, Fachdienstleitung der Caritas in Rosenheim, suchen viele Flüchtlinge aktiv und jahrelang. Gerade in Bayerns Städten ist es meist nicht leicht, eine Wohnung zu bekommen. Für Flüchtlinge mit ausländischem Namen, Jobcenter-Bezug und großer Familie werde es noch viel schwieriger, so Bumberger. Sie würde sich hier zum Teil mehr Offenheit seitens der Vermieter wünschen.

Mehr sozialer Wohnungsbau könnte das Problem lösen

Der Bayerische Flüchtlingsrat fordert mehr sozialen Wohnungsbau, gerade in den großen Ballungsgebieten. Der Präsident des Landkreistags, Thomas Karmasin (CSU), hält das für unrealistisch. Keine Gemeinde werde das tun, so Landrat Karmasin. Die Gemeinden in seinem Landkreis Fürstenfeldbruck etwa wollten "nicht so stark wachsen". Die hätten "salopp gesagt" für die Münchner keine Wohnungen gebaut, da würden sie das "auch nicht für Menschen aus Syrien oder irgendwoher" tun.

Karmasin selbst schlägt vor, stattdessen den Zuzug von Flüchtlingen stärker zu begrenzen. Und auch die 8.000 abgelehnten Asylbewerber, die weiter in den Unterkünften lebten, seien ein Kernproblem. Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat glaubt stattdessen, dass es helfen würde, die Residenzpflicht für Flüchtlinge abzuschaffen. Die Menschen müssten sich eine Wohnung suchen dürfen, "nicht wenn der Staat dies möchte, sondern, wenn sich halt was ergibt".

"Fehlbeleger" werden geduldet, müssen aber Gebühr zahlen

Dass die "Fehlbeleger" aktuell in den Flüchtlingsunterkünften weiter geduldet werden, liegt daran, dass sie sonst obdachlos würden. Karmasin spricht in diesem Zusammenhang von einer "rein pragmatischen Entscheidung".

Im Gegenzug müssen die Flüchtlinge eine Gebühr zahlen. Diese liegt laut Bayerischem Flüchtlingsrat pro per Person monatlich bei 69 bis 135 Euro – je nach Ausstattung. In der Vergangenheit waren die Gebühren mit teilweise über 300 Euro deutlich höher. Nach mehreren Klagen und Gerichtsverfahren seien diese aber abgesenkt worden, so Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Dass die Flüchtlinge dort wohnen bleiben, weil die Gebühren geringer sind als Mieten, glaubt er nicht. Es sei eine "ganz massive Belastung", in einer großen Flüchtlings-Unterkunft zu leben. Thal verweist unter anderem auf die fehlende Privatsphäre: "Jeder, der da drin steckt, will da so schnell wie möglich raus."