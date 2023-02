Flüchtlingsunterbringung - Städtetag fordert Hilfe vom Bund

Es ist voll in Bayerns Flüchtlingsunterkünften. So voll, dass mehr oder weniger kreative Notlösungen gefragt sind. Viele Städte und Gemeinden suchen händeringend nach dezentralen Unterkünften.

Rosenheim bringt Flüchtlinge teils wieder in Turnhalle unter

Ein extra angemietetes Hotel-Schiff, das seit kurzem in der Gemeinde Bach im Landkreis Regensburg ankert, dürfte da eher die Ausnahme sein. Im oberbayerischen Rosenheim etwa ist man zurück bei einem ungeliebten Klassiker der Jahre 2015 und 2016: "Wir haben eine Turnhalle belegt als Erstaufnahmeeinrichtung, die ist voll belegt mit 80 Menschen…wir tun uns schwer, Anschlussunterkünfte zu finden", sagt Andreas März, Oberbürgermeister der Stadt Rosenheim.

Dabei ist Rosenheim keineswegs unkreativ. Neben den Turnhallen lässt die Stadt aktuell auf einem freien Feld 16 mobile Heime speziell für Geflüchtete aus der Ukraine aufstellen. Jedes dieser Kleinhäuser auf Rädern bietet zwei Zimmer plus Küche und Bad. Platz für eine Familie mit zwei Kindern. Bezugsfertig voraussichtlich Anfang März.

Insgesamt 600 Menschen sind derzeit in den rund 50 dezentralen Unterkünften der Stadt untergebracht. Etwa die Hälfte sind ukrainische Kriegsflüchtlinge, die andere Hälfte besteht zum großen Teil aus Asylsuchenden aus dem arabischen und afrikanischen Raum.

Hilfsbereitschaft von Ehrenamtlichen bröckelt

Ein Problem: Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung scheint abzunehmen. Die Zahl ehrenamtlicher Helfer sei in ganz Bayern deutlich gesunken, berichten Landräte und Bürgermeister.

Das erschwere die Lage zusätzlich, denn die Belastung für die verbliebenen Helfer sei entsprechend hoch, sagt der Rosenheimer OB. Das Frustrationslevel ist nach Meinung von März deshalb so hoch, "weil wir als Stadt keine Perspektive haben, die (Flüchtlinge) ohne Bleiberecht wieder loszuwerden … da kommen dann Forderungen wie nächsten Bus nach Berlin schicken, davon halte ich nichts."

Städtetag fordert konsequentere Rückführungen

Die konsequente Rückführung derjenigen, die kein Bleiberecht haben, sei eine überfällige Maßnahme, um die sich der Bund kümmern müsse, sagt auch Markus Pannermayr, Straubinger Oberbürgermeister und Vorsitzender des Bayerischen Städtetags.

Er habe insgesamt den Eindruck, dass sich Berlin bislang zu wenig bemühe, die Kommunen bei Unterbringung und Integration der Geflüchteten zu unterstützen. Auch finanziell gesehen. Das müsse sich schnell ändern.

Auch an den ab heute in Brüssel stattfindenden EU-Gipfel hat Pannermayr eine konkrete Forderung: "Aus meiner Sicht braucht es Kontrolle an Außengrenzen der Europäischen Union, um festzustellen, wer hat Schutzanspruch und wer eben nicht…eine Begrenzung auf den tatsächlich leistbaren Umfang wird es nur geben, wenn die Europäische Union sich als Gemeinschaft bewährt und gemeinsam diese Last gleichmäßig schultert."