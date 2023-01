Flüchtlingsunterbringung: Anmietung eines Hotelschiffs geplant

Wegen des zunehmend knapper werdenden Wohnraums für Geflüchtete planen die Behörden in der Oberpfalz die Anmietung eines Hotelschiffs zur Unterbringung. Das erfuhr das BR-Studio Oberpfalz aus Behördenkreisen.

Platz für über 100 Geflüchtete

Konkret laufen Planungen ab Anfang Februar an der Anlegestelle Bach an der Donau im Kreis Regensburg ein Schiff zu vertäuen und damit Platz für Geflüchtete zu schaffen. Auf einem Schiff könnten über 100 Menschen untergebracht werden.

Im Sommer sind auf der Donau zahlreiche Hotelschiffe zwischen Nürnberg und Budapest unterwegs – derzeit liegen sie in Winterhäfen und könnten kurzfristig zur Verfügung stehen, heißt es.

Eine offizielle Bestätigung für diese Pläne war zunächst weder von der Gemeinde Bach noch vom Landratsamt Regensburg oder der Regierung der Oberpfalz zu bekommen. Die entsprechenden BR-Anfragen laufen weiter.

Verschiedene Flüchtlingsunterkünfte in Bayern

In ganz Bayern ist die Situation bei der Unterbringung von Geflüchteten derzeit sehr angespannt. Auf dem Messegelände in München entsteht deshalb derzeit eine Zeltstadt für rund 2.000 Menschen. Andere Landkreise in Oberbayern bringen Geflüchtete in Turnhallen unter. Derzeit kommen die meisten Geflüchteten aus der Türkei, Afghanistan und Syrien.