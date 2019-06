Flüchtlingsunterbringung: Behördenzentrum in Augsburg geplant

Das künftige Behördenzentrum im Augsburger Stadtteil Lechhausen soll die erste Anlaufstelle für ankommende Asylbewerber sein. Es wird rund um die Uhr geöffnet sein. Angesiedelt sein werden dort die ANKER-Verwaltung der Regierung von Schwaben, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die Zentrale Ausländerbehörde, eine Zweigstelle des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg sowie die Flüchtlings- und Integrationsberatung. Asylbewerber werden dort maximal drei Tage untergebracht. In dieser Zeit sollen die ersten Schritte ihrer Asylverfahren durchgeführt werden.

Gribl verweist auf Solidaritätsprinzip

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl hatte den Stadtrat gestern schriftlich über die Planungen der Regierung von Schwaben informiert. Fest stehe, dass mit der Schließung der Anker-Einrichtung in Donauwörth zum Jahresende auch die Stadt Augsburg Teilfunktionen übernehmen werde, so Gribl in seinem Schreiben. "In Schwaben gilt das Solidaritätsprinzip unter den Kommunen."

Behördenzentrum in Lechhausen geplant

CSU-Stadtrat Juri Heiser aus Lechhausen sagte dem BR in einer ersten Reaktion, er halte den Standort des Behördenzentrums für sehr gut geeignet: „Das Gebäude ist passend für die Anforderungen." SPD-Stadträtin Sieglinde Wiesniewski, die ebenfalls selbst in Lechhausen wohnt, bezeichnet die Stimmung im Stadtteil gelassen: „Wir haben nichts gegen diese Einrichtung."

Lob für dezentrale Unterbringung

Auch Stadtrat Hüseyin Yalcin von der SPD, der nahe des künftigen Behördenzentrums wohnt, äußerte sich dem BR gegenüber wohlwollend über den neuen Kurs: „Wir waren schon immer gegen diese Ankerzentren. Wir unterstützen vielmehr die dezentralen Unterkünfte und auf viele Regierungsbezirke verteilten Erstaufnahmeeinrichtungen.“ Dadurch erreiche man zum Einen, dass sich die Anwohner nicht überrannt fühlten. Zum Anderen gelinge die Integration der Flüchtlinge viel besser.

Ankerzentren: Konflikte "vorprogrammiert"

SPD-Politiker Yalcin verweist auch auf die Probleme, die die großen Zentren mit sich gebracht hätten „Diese Ankerzentren, die Horst Seehofer unbedingt einführen wollte, haben nicht nur viel Geld gekostet, sondern auch zu sehr vielen Konflikten geführt", kritisiert er. Und zwar mit den Anwohnern und unter den Flüchtlingen. Man könne nicht Flüchtlinge, die in ihren Heimatländern vor kurzem noch sich gegenseitig bekämpft haben, in einer Unterkunft unterbringen: „Da sind Konflikte vorprogrammiert.“

Kritik am Standort von den Freien Wählern

Kleinere Einrichtungen begrüßt auch der OB-Kandidat der Freien Wähler, Peter Hummel. Er verwies darauf, dass Unruhe, Gewalt und Frustration entstünden, wenn man 1.500 Menschen irgendwo zusammenpferche und über ihre Zukunft im Unklaren lasse. "Das gilt übrigens für alle Menschen, egal ob Asylbewerber, Allgäuer oder Algerier“, meint Hummel. Den Standort im Lechhauser Industriegebiet hält er aber für unglücklich gewählt. "Warum schiebt man eine Sozialeinrichtung ein Industriegebiet ab?", fragt er sich. "Und dann auch noch in unmittelbarer Nähe zum Augsburger Rotlichtbereich!“

Rasche Asylentscheidungen gefordert

Der Freie-Wähler-Politiker drängt auch darauf, die Asyl-Entscheidungen rasch zu treffen. Innerhalb von 48 Stunden müsse es müsse Klarheit geben, für Familien gar innerhalb eines Tages geben. Nach diesen Fristen sollte nach Hummels Worten die Verteilung auf einen Wohnort erfolgen, der zu den Menschen passe und ihnen eine Perspektive biete. Er forderte zudem eine "rasche Organisation von Arbeitsmöglichkeiten für die Menschen".