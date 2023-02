Flüchtlingsunterbringung am Limit: Landräte setzen auf EU-Gipfel

Anker-Zentrum ausgelastet

Vor den grauen Gebäuden des Regensburger Anker-Zentrums sind nur wenige Menschen unterwegs. Trotz Sonnenschein zeigt das Thermometer Minusgrade. In der Erstaufnahmeeinrichtung ist es aber auch nicht angenehm, wie Sophia Neidhardt von Campus Asyl berichtet. Die Zimmer sind voll belegt; teilweise mit bis zu sechs Menschen, die sich nicht kennen, aber monatelang zusammenleben müssen. Auf ihrem Weg über das Gelände wird Neidhardt oft darauf angesprochen. "Es wird vermehrt immer wieder gefragt: Wann kann ich hier ausziehen, wo komme ich dann hin? Komme ich dann in eine Unterkunft mit weniger Personen in einem Zimmer?"

Auf BR-Nachfrage bestätigt die Regierung der Oberpfalz, dass das Anker-Zentrum mit 1400 Menschen derzeit fast ausgelastet ist. Wegen der steigenden Zahl an Asylsuchenden befürchte man aber, dass bald wieder eine ähnliche Überbelegung erreicht werden könne wie bereits im Herbst letzten Jahres. Damals waren über 1.700 Menschen in der Oberpfälzer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht.

Landräte: Lösung nur mit EU möglich

Die kommunale Flüchtlingsaufnahme ist aus Sicht des Bayerischen Landkreistags am Limit. Der Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und Asylsuchenden aus anderen Ländern übertreffe die Zahlen aus der Flüchtlingswelle 2015.

Mehrfache Versuche der Kommunen, den Bund und die EU mit ins Boot zu holen, seien bisher weitgehend unbeachtet geblieben, so der Landkreistag. Dabei ist eine Lösung aus Sicht der bayerischen Landräte nur durch schnelles Handeln der EU möglich - etwa über verbindliche Verteilungsquoten für die Mitgliedstaaten. "Menschen, die vor einem Krieg flüchten und deren Leben in der Heimat bedroht ist, müssen in Europa Schutz finden können. Menschen, die von vornherein keine Bleibeperspektive haben, müssen aber bereits an den EU-Außengrenzen abgewiesen werden", fordert der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Thomas Karmasin.

Kritik an den strengen Regeln

Für Sophia Neidhardt von Campus Asyl in Regensburg könnten viele Asylsuchende längst woanders unterkommen. Sie scheitern aber an strikten Vorgaben des Staates - zum Beispiel zum Aufenthaltsstatus. "Es gibt so viele Leute, die gerne aus den Unterkünften ausziehen wollen oder günstigen Wohnraum über den Arbeitgeber bekommen könnten, aber die oft nicht die Kriterien erfüllen, dass sie ausziehen dürfen. Das könnte man meiner Meinung nach schnell ändern."

Was kommt nach der Notunterkunft?

Regensburgs Landrätin Tanja Schweiger sieht fast keine Möglichkeiten mehr, der Regierung mit Notunterkünften im Landkreis auszuhelfen. Sie steht nun auf dem Steg in Bach an der Donau, der das Schiff mit dem Damm verbindet - und über den die Asylsuchenden das Schiff nach wenigen Wochen wieder verlassen sollen. Dann steht der Landkreis vor den nächsten, ungelösten Problemen, so Schweiger.

"Schlimmer finde ich eigentlich die Herausforderung, die danach kommt. Wie lang dauern die Verfahren, bis klar ist: Hat jemand eine Bleiberecht oder nicht? Was passiert mit denen, die keine Bleibeperspektive haben? Gibt es genügend Sprachkurse, gibt es genügend Integrationskurse? Die, die integrationswillig sind, müssen teilweise Monate warten, weil die, die Integrationskurse anbieten, auch überlastet sind."