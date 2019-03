Flüchtlingsrat weist Kritik von BAMF-Chef Sommer scharf zurück

"Wenn Dr. Sommer jetzt die Kriminalisierung von Kirchenasylen und Abschiebewarnungen begrüßt, ist das ein Ablenken davon, dass er es nicht geschafft hat, die Behörde aus dem politisch verschuldeten Krisenmodus herauszuführen." Stephan Dünnwald

BAMF-Chef Sommer hatte in seiner Kritik an den nach seinen Worten "selbsternannten Flüchtlingsräten" die geplante Strafbarkeit der Bekanntgabe von Abschiebeterminen begrüßt. Wenn es dabei um Afghanistan gehe, sei dies laut Dünnwald als Protest "gegen Abschiebungen in ein von den Vereinten Nationen als Kriegsgebiet deklariertes Land" zu sehen - und als Kritik an "den Defiziten der Asylbehörden und der zunehmend repressiven Flüchtlingspolitik".

Scharfe Kritik auch am bayerischen Innenministerium

Dass es bundesweit nur eine geringe Zahl von Abschiebungen nach Afghanistan gebe, liegt laut Dünnwald an der Zurückhaltung der zuständigen Länder-Ministerien: "Die allermeisten Bundesländer schieben lediglich Straftäter ab", so Dünnwald. Das bayerische Innenministerium schrecke aber nicht davor zurück, "Familien auseinanderzureißen, Menschen aus der Ausbildung abzuschieben und Kranke in ein Land ohne medizinische Versorgungsmöglichkeiten zu schicken", so Dünnwald.

"Autokratisch die Zivilgesellschaft kriminalisieren zu wollen", erinnere dem Sprecher des Flüchtlingsrates zufolge an Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán.