Flüchtlingsrat: Afghanen fliehen aus Bayern nach Frankreich

Viele Afghanen tauchen unter

Auch Flüchtlinge aus Kelheim in Niederbayern tauchen unter. Oft sind es junge Männer. Sie hätten beispielsweise eine der Berufsschulen im Landkreis besucht. Auch Haris (Name geändert) ist hier Schüler. Manche seiner Freunde seien bereits gegangen, sagt er. Sie begründeten Haris gegenüber ihre erneute Flucht mit den schlechten Aussichten, in Deutschland bleiben zu können. Sie hätten alles versucht und irgendwann die Geduld verloren.

"Denen geht es natürlich schlecht. Weil, die müssen nochmal von Anfang anfangen, neue Leute kennenlernen, neue Sprache, alles neu." Haris, afghanischer Flüchtling

Flüchtlingshelfer: Junge Afghanen haben Angst

In Kelheim engagiert sich Christiane Lettow-Berger gegen die Abschiebung von Afghanen. Sie ist Stadträtin der Grünen und Flüchtlingshelferin.

"Es wird mit jeder Sammelabschiebung Panik ausgelöst. Die Situation in dem Land ist wirklich volatil, es herrscht permanente Gefährdung. Ich kann das nicht begreifen, warum kein Abschiebestopp verhängt wird." Christiane Lettow-Berger, Stadträtin

Die Angst, die Abschiebungen auslösen, kennt auch der Sozialpädagoge Werner Damböck. Er vermittelt Praktika und Ausbildungen an Flüchtlinge an der Berufsschule in Kelheim. Wenn eine Abschiebung bevorstehe, schlage sich das im Unterricht nieder.

"Das ist ein bisschen wie russisches Roulette, weil natürlich keiner weiß: Wen trifft's? Und diese Unsicherheit führt dazu, dass die Leute dann an einigen Tagen nicht an der Schule sind, weil sie einfach Angst haben." Werner Damböck, Sozialpädagoge

Lebenszeichen aus Frankreich

Gelegentlich, erzählt Damböck, erfahre er, wie es den Schülern in Frankreich ergeht, allerdings nur über Fotos von anderen. Da habe er beispielsweise gesehen, wie aus Bayern Geflüchtete dann unter einer Brücke in Paris kampierten und darauf warteten, dass ihnen jemand ein paar Brocken Französisch beibringt.