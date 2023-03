Flüchtlingshilfe: Es fehlen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter

Flüchtlingszahlen steigen – helfende Hände fehlen

"Die Zugangszahlen nach Bayern, sowohl von Asylsuchenden als auch von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, lagen im letzten Jahr mit knapp 218.000 Personen über dem Niveau von 2016", teilt das bayerische Innenministerium mit. Und auch zu Beginn des Jahres 2023 sei "die Zugangssituation von Asylbewerbern bayernweit anhaltend hoch".

Ob Diakonie oder Johanniter, ob Malteser oder Bayerisches Rotes Kreuz: Sie alle sind in der Flüchtlingshilfe aktiv und die meisten klagen über den Rückgang an Ehrenamtlichen. Aber gerade die werden angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen immer dringender gebraucht. Denn: Wer soll es denn sonst machen?

"Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind neben zivilgesellschaftlichen Akteuren (...) ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Integration von Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund in unsere Gesellschaft." Bayerisches Innenministerium

Vereine und Verbände verzeichnen Rückgang an Ehrenamtlichen

Alleine in der Diakonie Hochfranken sind derzeit rund 120 freiwillig Engagierte in der Flüchtlingshilfe registriert. "Wir benötigen aber noch ungefähr doppelt so viele, um den Aufgaben gerecht zu werden", erklärt Bärbel Uschold, Integrationslotsin der Stadt Hof. Es werde zunehmend schwerer, neue Helfer auf Dauer zu gewinnen. Die Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände in Bayern brauchen aber auch dringend mehr Stellen in der Flüchtlingshilfe. Und zwar vom Staat bezahlte, denn es könne nicht sein, so Daniel Wagner von der Diakonie Bayern, dass die Wohlfahrtsverbände immer mehr Aufgaben des Staates übernehmen.

"Wir brauchen mehr festangestellte Mitarbeitende in diesem Bereich. Die müssten aber auskömmlich finanziert werden und das ist momentan nicht der Fall. Die Träger der Freien Wohlfahrtspflege müssen Eigenmittel dafür aufbringen. Dafür, dass wir hier eigentlich Aufgaben des Staates übernehmen." Daniel Wagner, Diakonie Bayern

Bayern hat die Zahl der Integrationslotsen aufgestockt

Der Freistaat hat für die Jahre 2022 und 2023 eine Sonderförderung genehmigt. Sie unterstützt sowohl die Flüchtlings- und Integrationsberatung als auch sogenannte Integrationslotsinnen und –lotsen. Nach Angaben des Innenministeriums wurde die Zahl der Stellen bei der Flüchtlings- und Integrationsberatung von 575 auf 650 aufgestockt. Gleichzeitig wurde die Förderung je Beratungskraft um jährlich bis zu 13.000 Euro angehoben. "Ergänzend dazu wird je Beratungskraft eine Unterstützungskraft auf Minijob-Basis gefördert, die den Flüchtlingen insbesondere bei der Erstorientierung hilft", heißt es aus dem bayerischen Innenministerium weiter und: Zuletzt (1. Januar 2023) gab es in ganz Bayern 90 Integrationslotsinnen - für 93 Landkreise und kreisfreie Städte.

Das reiche nicht aus, so das Bayerische Rote Kreuz (BRK). "Derzeit kommen in einigen Regionen Bayerns auf einen Flüchtlingsberater 300 Hilfesuchende", so Sohrab Taheri-Sohi vom BRK. So teilt sich zum Beispiel der Verein "Freund statt fremd e.V. Bamberg" eine Intergrationslotsenstelle mit der Stadt Bamberg. Die Koordinatoren sind für die Ehrenamtlichen da, organisieren Sprachkurse, kümmern sich um Spenden, haben eine eigene Hilfeseite in verschiedenen Sprachen erstellt und legen den ersten Grundstein für die Integration, um nur einige Beispiele zu nennen.

Kommunen machen Druck – Land macht Druck

Und obwohl die CSU das Thema "Asyl" eigentlich nicht zu einem großen Wahlkampfthema machen wollte, kommt sie jetzt fast nicht mehr umhin. Bayern forderte Anfang Februar wiederholt eine Begrenzung des Zuzugs. Der Kanzler sei jetzt persönlich gefragt, meint Bayerns Ministerpräsident Söder. Die Schwesterpartei CDU heizt mit Friedrich Merz die Debatte über "kleine Paschas" an. Und selbst ein unterfränkischer Landrat der B90/Die Grünen-Partei schlug unlängst Alarm angesichts des wachsenden Drucks bei der Unterbringung.

In Berlin haben Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen auf Einladung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) über die Verteilung der finanziellen Lasten und mehr Hilfe bei der Unterbringung von Flüchtlingen beraten. Die Gespräche wurden auf Ostern und die nächste Ministerpräsidentenkonferenz vertagt. Dann soll außerdem ein gemeinsames Gremium erste Ergebnisse zu weiteren Unterbringungsmöglichkeiten und zur Entlastung von Ausländerbehörden vorlegen.

Den Bundesländern dürfte das erst einmal wenig helfen, den Hauptamtlichen noch weniger. Was bei Simone Oswald, die ganz unten an der Basis steht, ankommt, ist fraglich. Sie fragt sich mittlerweile auch, wie lange sie das eigentlich noch machen will und kann.