Flüchtlingshilfe, die ankommt: Die Powerfrau aus Laufach

Der Gemeindesaal in Laufach bei Aschaffenburg ähnelt derzeit eher einem Klassenzimmer. Jeden Samstag treffen sich hier Ukrainerinnen und Ukrainer, um Deutsch zu lernen. Im Sprachkurs, den Marina Höchst hält, sind nur noch wenige Plätze frei. Kein Wunder: 68 Geflüchtete hat die Gemeinde Laufach mittlerweile schon aufgenommen. Marina ist bei den Hilfsaktionen und der Suche nach Unterkünften die treibende Kraft.

Marina hilft, wo sie nur kann

Marina ist selbst gebürtige Ukrainerin, lebt jedoch schon seit 1995 in Deutschland. Als der Krieg in der Ukraine ausbrach war ihr klar, dass sie helfen will: "Ich war die ersten drei Tage nach Kriegsbeginn komplett fertig. Ich habe geheult. Ich dachte, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Meine Familie ist noch in der Ukraine. Ich war einfach nur außer mir und hatte das Gefühl, ich kann nicht helfen", so Marina. Sie habe aber gemerkt, dass ganz viele andere Menschen wirklich Hilfe bräuchten, "die ich auch von hier bewerkstelligen kann". Seitdem hilft sie den Flüchtlingen bei der Suche nach Unterkünften, bei Anträgen und Formularen, sie gibt Sprachkurse und versucht, sämtliche Hilfsaktionen der Gemeinde Laufach zu koordinieren.

Hilfe, die ankommt

Ihre Hilfe war für die vierköpfige Familie Ibrahimov sehr wichtig. Sie sind Anfang April aus der Ukraine geflohen. Weil der 16-jährige Murat mehrere gesundheitliche Probleme hat, durfte auch der Vater mit nach Deutschland. Zuerst ist die Familie bei Marina untergekommen – jetzt haben sie von der Gemeinde ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen. Diese Hilfsbereitschaft ist für Vater Faig alles andere als selbstverständlich: "Ich bin unendlich dankbar für alles. Der Gemeinde Laufach, dem Bürgermeister und vor allem Marina. Es lässt sich kaum beschreiben, wie dankbar ich bin!"

Geflüchtete fühlen sich in Laufach wohl

Neben der Familie Ibrahimov haben auch Svetlana Spitz und ihre Tochter Sophia eine Wohnung in Laufach gefunden. Nach mehreren Tagen im Schutzkeller in der Ukraine und der nervenaufreibenden Flucht nach Deutschland, können sie hier vorerst Ruhe finden. "Wir fühlen uns hier wohl, aber wir vermissen natürlich den Papa", erzählt die Mutter. Marina hilft auch ihnen: "Ich finde, jeder Mensch und jedes Kind hat es verdient, ein Dach über dem Kopf zu haben."

Flüchtlingshilfe neben Vollzeitjob

Die Hilfe für die Geflüchteten ist für Marina eine Herzensangelegenheit. Sie kennt jede Familie, die in Laufach untergekommen ist, persönlich. Die Integration der Kriegsflüchtlinge beansprucht viel Zeit, und das schafft die gebürtige Ukrainerin neben ihrem Vollzeitjob als Unternehmensberaterin. "Schlaf braucht man nicht, Privatleben wird überbewertet", lacht Marina. "Nein, ich komme nicht zur Ruhe, das ist das Problem. Und wenn ich etwas tue und dann todmüde irgendwann ins Bett falle, dann habe ich keine Zeit zu lesen, zu heulen und auf jede Nachricht zu reagieren, wenn irgendwo eine Bombe explodiert."

Die ganze Gemeinde Laufach hilft mit

Natürlich stemmt Marina Höchst die Integration der Flüchtlinge und die damit verbunden Aufgaben nicht komplett alleine. Die gesamte Gemeinde Laufach hilft tatkräftig mit. "Wir haben so viele hilfsbereite Menschen, die uns ihre Wohnungen teilweise auf der eigenen Etage zur Verfügung stellen. Sie teilen sich Bad und Toilette zusammen", so Bürgermeister Friedrich Fleckenstein. Die Gemeinde bekommt ganze Häuser zur Verfügung gestellt. "Das hat uns sehr überrascht, dass die Hilfsbereitschaft so groß war." Mittlerweile gibt es in der Gemeinde sogar eine eigens für die Flüchtlingshilfe beauftragte Person. Carolin Heeg, die eigentlich als Seniorenbeauftrage agiert, kümmert sich aktuell fast ausschließlich um die Integration von Geflüchteten. Da noch immer Menschen aus der Ukraine in Laufach ankommen, haben die Gemeinde und insbesondere Marina weiterhin alle Hände voll zu tun. Sie hoffen, noch vielen weiteren Menschen in dieser schwierigen Zeit helfen zu können.