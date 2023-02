Flüchtlingsgipfel in Berlin: Kommunen an der Belastungsgrenze

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) warnt vor einer Überlastung von Kommunen und Helfern - und erwartet entsprechende Maßnahmen vom Migrationsgipfel im Bundesinnenministerium am heutigen Donnerstag. Wie der Abensberger Bürgermeister und Verbandspräsident Uwe Brandl dem BR vorab sagte, müsse die Bundesregierung sowohl mehr Geld für die Integrationsarbeit bereitstellen als auch mehr und konsequenter abschieben.

"Ich glaub, es ist schon notwendig, dass wir nochmal die Dramatik der aktuellen Situation deutlich schildern", sagt Brandl. Viele Menschen würden derzeit über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland kommen.

Derzeit viel Familiennachzug

Parallel gibt es laut Brandl derzeit einen großen Familiennachzug: "Wo es halt schon passieren kann, wie mir letzte Woche, dass da dann plötzlich eine Familie mit acht Kindern dasteht, die alle im kita- oder schulpflichtigen Alter sind. Und wir keinen Wohnraum zur Verfügung stellen können. Das ist kein Einzelfall, sondern das spielt sich mittlerweile landauf, landab ab."

Unterbringung der Geflüchteten ein Problem

Dabei ist die Frage der Unterbringung nur eine von vielen, die die kommunalen Spitzenverbände vor dem Gipfel in Berlin beschäftigt. Vollkommen ungeklärt sei, wie Flüchtlinge langfristig integriert werden können, so Brandl: "Wir haben die Menschen zu integrieren. Und das heißt: Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, Sprache zu vermitteln. Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, handwerkliche Fähigkeiten oder eine Ausbildung zu vermitteln. All das haben wir nicht und es kostet Geld. Auch die Unterbringung der Kinder in den Kitas, da werden wir bauen müssen. Und auch da brauchen wir Personal."

Forderungen: Schnellere Aslyprüfung, bessere Eingliederung

Für den Städte- und Gemeindebund steht fest: Der Mangel ist groß, der Bund muss nun reagieren. Brandls Forderungen: "Erstens schnellere Asylprüfungsverfahren. Zweitens: Schnellere Abschiebungen, wenn es notwendig wird. Und: Deutlich erleichterte Eingliederung von denjenigen, die bei uns in Lohn und Brot stehen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen."

Bei der Erstaufnahme erwartet Brandl mehr Solidarität innerhalb der Europäischen Union: "Ich bin nicht damit einverstanden, wenn ich aus Brüssel höre: Wir haben alles versucht, aber die Länder seien nicht zu bewegen. Also wer an Europa solidarisch teilnehmen will, der muss sich jetzt auch beteiligen."

Aus Sicht von Uwe Brandl ist das Thema Migration eigentlich Chefsache. Der Verbandspräsident kritisiert daher, dass Bundeskanzler Olaf Scholz am Migrationsgipfel nicht teilnehmen wird.